Ein Kultur-Sommer in Parks und Gärten

Der Weimar Sommer ist ein Lebensgefühl: Bestimmt von den kulturellen Höhepunkten, der Bedeutsamkeit der Stadt, den Parklandschaften und etwas verliebter Schwärmerei. Nach den Monaten des Lockdowns kommt das wiedergewonnene Glück über ein gemeinschaftlich erlebtes Kulturerlebnis hinzu.



Großzügige Parklandschaften, Plätze oder Gassen: Weimar bietet sich an als Kulisse für Theaterexperimente, Performances oder Konzerte. Im Sommer genießen Künstler, Publikum und Flaneure gemeinsam diese lässige Atmosphäre. Weimar – eine klassische Schönheit, randvoll mit Geschichte – so nehmen Besucherinnen und Besucher die Stadt oft. UNESCO-Welterbe auf Schritt und Tritt. Doch emotional gibt sie sich weniger bedeutsam, sondern entspannt und heiter.



Open-Air-Konzerte im Weimarhallenpark stimmen bestens in Sommerferienlaune ein: Auf der Seebühne im Weimarhallenpark gibt es in diesem Jahr sechs Konzerte verschiedener Couleur, fünf davon im August. Bis Ende August spielt das Deutsche Nationaltheater Weimar in schönster Shakespeare-Manier „Wie es Euch gefällt“ auf einer eigens errichteten Open-Air-Bühne und zieht dabei alle Register. Nicht weniger erbaulich wird Mozarts Oper „Die Gärtnerin aus Liebe“ an gleicher Stelle aufgeführt.



Zeitgenössische Kunst, wie sie das Kunstfest Weimar in die Stadt holt, findet hier einen Schmelztiegel aus vielen Bezügen zur europäischen Kulturgeschichte. In diesem Jahr sind vom 21. August bis 7. September das Bauhaus und der Geburtstag der Demokratie programmbestimmend. International gefeierte Künstler treffen auf die kreative Weimarer Szene und verwandeln die Stadt in eine Festivalbühne.



Entlang der historischen und modernen Fassaden tourt das Sommer-Festival Genius Loci Weimar Ende September durch die Stadt. Mehrere zehntausend Besucher pilgern dann bewundernd durch Weimars sommernächtliche Straßen und Gassen.



Einer der geselligen Höhepunkte des Weimarer Sommers ist Goethes Geburtstag: Rund um den 28. August feiert Weimar seinen Dichter mit Festen im Park und vor seinem Wohnhaus in der Stadt. Weitere Höhepunkte sind die 60. Weimarer Meisterkurse der Hochschule für Musik Franz Liszt, die Bach Biennale Weimar, der Weimarer Filmsommer, der Yiddish Summer Weimar, das Sommertheater am Musenhof in Tiefurt und Konzertreihen.

