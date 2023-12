WeberHaus newLife: Neues Hauskonzept mit zwei Wohneinheiten für doppelte Förderung

Separate Wohnungen mit 65 Quadratmetern

Der Fertighaushersteller WeberHaus erweitert seine Wohnkonzeption “newLife” um einen zweigeschossigen Hausentwurf mit zwei separaten Wohneinheiten. Dabei setzt WeberHaus weiterhin auf Nachhaltigkeit und hohe Energieeffizienz, weshalb auch der neue Hausentwurf über das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) verfügt. Bauherren profitieren somit von einem zinsgünstigen KfW-Förderkredit von bis zu 150.000 Euro pro Wohneinheit. Darüber hinaus überzeugt die newLife-Reihe durch hohe Qualität zu einem attraktiven Preis in der Ausbaustufe “Technik komplett” ab Oberkante Bodenplatte, inklusive einer 18-monatigen Festpreisgarantie. Durch die Integration einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sowie einer fortschrittlichen Heiztechnik mit Frischluft-Wärmetechnik inklusive Wärmerückgewinnung bieten die Häuser in Holzfertigbauweise umweltbewusste Wohnlösungen.



Flexible Nutzungsmöglichkeiten für modernes Wohnen

Das Design des neuen newLife spricht moderne Bauherren an, besonders durch die Stahl-Außentreppe und den fehlenden Dachüberstand. Optionale Extras wie der Stahl-Carport und der Stahl-Balkon ergänzen dieses moderne Konzept. Die Wohnungen sind nahezu identisch gestaltet und verfügen über keinen Innentreppenaufgang zwischen den Geschossen. Mit jeweils 65 Quadratmeter Wohnfläche haben Singles oder Paare, die sich gerne auf das Wesentliche konzentrieren, ausreichend Platz. newLife bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten – als Kapitalanlage oder als persönliches Zuhause für Menschen, die Wert auf moderne, funktionale und nachhaltige Wohnkonzepte legen. Eine Wohneinheit kann beispielsweise vermietet und die andere selbst genutzt werden, um eine zusätzliche Einkommensquelle zu generieren. Für das generationenübergreifende Wohnen bietet sich newLife ebenfalls an. So könnte das erwachsene Kind allein oder mit Partner im Obergeschoss wohnen, während die Eltern die ebenerdige Wohnung nutzen.



Kompakt ohne Kompromisse

Der innovative Entwurf ermöglicht modernen Wohn- und Arbeitsraum auf reduzierter Grundfläche bei zwei Vollgeschossen. Der großzügige Master-Bereich bietet neben Bad und Schlafzimmer Platz für Ankleide sowie ein Homeoffice und stellt sich als eigene Zone neben dem offenen Wohn- und Lebensraum dar. Ein Abstellraum sowie der Technikraum ergänzen das Raumangebot je Wohneinheit. Das Herzstück von newLife ist die innovative Gebäudehülle ÖvoNatur Therm aus heimischen Hölzern, die für nachhaltiges Bauen und ein gesünderes Raumklima steht. Eine kompakte Wärmepumpe sorgt in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage für niedrige Energiekosten und die smarte Haussteuerung WeberLogic 2.0 bietet Bewohnern nicht nur zeitgemäßen Komfort, sondern auch erhöhte Sicherheit im eigenen Zuhause. Diese Verbindung von Naturmaterialien und modernster Technologie ist ein Markenzeichen von WeberHaus.