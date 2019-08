WeberHaus ist erneut Marken-Champion

Zum dritten Mal in Folge ist WeberHaus Branchenbester beim Ranking “Marken-Champions 2019“. Das ermittelte die ServiceValue GmbH im Auftrag von „Die Welt“ in einer breit angelegten Kundenbefragung. Bereits 2017 und 2018 führte das Unternehmen die Spitze der Fertighausanbieter an. Im branchenübergreifenden Gesamtergebnis erreicht WeberHaus den Bronze-Rang. Untersucht wurde die Markenbegeisterung beziehungsweise die Markenwahrnehmung der Kunden.Mehr Infos unter www.marken-champions.de