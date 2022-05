Tag der offenen Tür von WeberHaus lockt 3.250 Besucher nach Rheinau-Linx

Erfolgreicher Erlebnistag beim Fertighaushersteller WeberHaus: Am vergangenen Sonntag kamen mehr als 3.250 Besucher zum Tag der offenen Tür. “Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause haben wir uns umso mehr gefreut, den Tag der offenen Tür dieses Jahr ausrichten zu dürfen”, so Hardy Rose, Centermanager der World of Living. Über ein abwechslungsreiches Programm bei warmen Temperaturen konnten sich die Besucher freuen: Von der Besichtigung der Produktionshallen, vielen Highlights für die Kinder bis hin zur World of Living mit den innovativen Ausstellungshäusern und der Zeitreise durch 20.000 Jahre Bau- und Wohngeschichte wurde einiges geboten.Hinter die Kulissen des Fertighausherstellers konnten die Besucher in den Produktionshallen blicken. Hier erfuhren sie, wie Holzbalken verarbeitet werden und ein Fertighaus entsteht. Die neue Robotik-Anlage wurde von vielen Interessierten bestaunt. An Ständen informierten Partnerunternehmen über ihre Produkte. In der Halle der Kreation schlenderten die Besucher durch die Bad-, Treppen- oder Türausstellung und im Küchenatelier wurden beim Show-Cooking Küchengeräte präsentiert.Bei dem herrlichen Wetter zog es die meisten hinaus in den schön angelegten Erlenpark, wo eine lockere Atmosphäre herrschte. Alle Ausstellungshäuser waren zur Besichtigung geöffnet. Die unterschiedlichsten Baustile, Einrichtungsdesigns, Energiekonzepte und Smart-Home-Funktionen konnten hier erlebt werden. Verschiedene Bands sorgten für ausgelassene Stimmung und für Kinder war jede Menge Spaß und Action geboten: Hüpfburg, Karussell und verschiedene Spielbuden auf der grünen Wiese. Die Malwerkstatt kam bei den Jüngsten ebenfalls sehr gut an und beim Fußball-Vierkampf konnten die Kinder ihr Talent am Ball unter Beweis stellen.Der Tag der Ausbildung fand ebenfalls am 22. Mai statt. Interessierte Jugendliche konnten sich für eine Ausbildung bei WeberHaus informieren und direkt mit den Azubis ins Gespräch kommen. In der Lehrwerkstatt wurden die verschiedenen Ausbildungsberufe vorgestellt, wie zum Beispiel Maler, Anlagenmechaniker, Elektriker oder Zimmerer. Der Austausch zwischen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen war eine großartige Möglichkeit, aus erster Hand mehr über den Ausbildungsverlauf bei WeberHaus zu erfahren. Mehr Infos zur Ausbildung bei WeberHaus unter www.weberhaus.de/ausbildung