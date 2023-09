Richtfest der neuen Modulhalle von WeberHaus

Eine Feier zum 87. Geburtstag des Firmengründers Hans Weber

Am vergangenen Donnerstag, 28. September 2023, feierte der renommierte Fertighaushersteller WeberHaus das Richtfest für seine neue Modulhalle auf dem Werksgelände in Rheinau-Linx. Anlässlich des 87. Geburtstags des Firmengründers Hans Weber wurde diese wichtige Etappe in der Unternehmensgeschichte begangen. Unter den Gästen befanden sich der Bürgermeister von Rheinau, Oliver Rastetter und die Ortsvorsteherin von Linx, Annette Sänger.



Die imposante Modulhalle erstreckt sich über eine Fläche von rund 2.000 Quadratmetern und beeindruckt mit einer Höhe von 13 Metern. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf etwa 4,5 Millionen Euro, einschließlich einer Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 240 kWp. Die PV-Anlage wird in enger Zusammenarbeit mit dem E-Werk Mittelbaden realisiert.



Neue Halle zur Herstellung von Bad- und Technikmodulen

Während des Richtfests hielt Firmengründer Hans Weber in Zunftweste und Zimmermannshut persönlich den Richtspruch. „Mit dem Bau der Modulhalle läuten wir eine wichtige, technische Entwicklungsphase für das Unternehmen ein. Damit setzen wir auf die Zukunft, denn Wohnraum fehlt und viele Menschen träumen von einem Haus.“ Musikalisch begleitet wurde das Richtfest durch die Werkskapelle.



Gerd Manßhardt, technischer Geschäftsführer bei WeberHaus, äußerte sich wie folgt zum Meilenstein der Modulhalle: "In der Modulhalle werden wir künftig Bad- und Technikmodule sowie Fassadenelemente für energetische Sanierungen herstellen. Dies wird nicht nur unsere Produktionskapazitäten erweitern, sondern auch dazu beitragen, unseren Kunden noch bessere Lösungen anzubieten. Als Teil dieser Erweiterung sollen 20 neue Mitarbeitende, zumeist Zimmerer, eingestellt werden, um das Team von WeberHaus zu verstärken." Die Feierlichkeit war auch eine Gelegenheit, die enge Partnerschaft von WeberHaus mit regionalen Unternehmen und langjährigen Partnerunternehmen zu würdigen. Dies unterstreicht die enge Verbundenheit von WeberHaus mit der Region und die Bedeutung der Zusammenarbeit für den Erfolg dieses Projekts. Die Fertigstellung der Modulhalle ist für Ende November 2023 geplant.



Zeitlich parallel zum Bau der Modulhalle wird eine Erweiterung des Werksgeländes um 2.000 Quadratmeter in nördliche Richtung vorgenommen. Die Baumaßnahmen hierfür laufen auf Hochtouren. Die Investitionssumme beträgt 1,0 Millionen Euro.