Neue Kinderattraktion in der World of Living

Pünktlich zum Oster-Event großer Spielplatz fertiggestellt

In der World of Living von WeberHaus in Rheinau-Linx steht ab sofort den Kindern ein neuer Spielplatz zur Verfügung. Auf dem rund 1.000 Quadratmeter großen Areal können sie toben, erkunden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Geplant hat die Pädagogische Ideenwerkstatt BAGAGE und gebaut die bagageArt GmbH aus Freiburg. “Uns war es wichtig, dass, wie bei unseren Häusern, nachwachsende Rohstoffe und natürliche Materialien aus lokaler Herkunft verwendet werden. Mit BAGAGE haben wir für das Projekt den perfekten Partner gefunden, der wie WeberHaus auf Nachhaltigkeit und Qualität großen Wert legt”, so Heidi Weber-Mühleck, geschäftsführende Gesellschafterin von WeberHaus.



Pünktlich zum Frühling und zu Ostern wurde der Spielplatz fertiggestellt. Am Ostermontag, 10. April 2023, können die Kinder nicht nur die 36 Meter lange Kletterlandschaft bespielen, sondern auch Ostereier bemalen und an der Oster-Rallye teilnehmen. Am Ende erwartet die Kids eine süße Überraschung. Zur Einweihung des Spielplatzes hat der Fertighaushersteller WeberHaus alle Kindergärten aus der Region Rheinau eingeladen. Die Kinder waren vom Spielangebot begeistert.



Spiellandschaft mit pädagogischem Ansatz

Die Bauzeit betrug vier Monate. Zunächst wurde der bisherige Spielplatz, ebenfalls von BAGAGE, mit seinen Stelzenhäusern abgebaut, bevor es an die Umsetzung der neuen Spielwelt ging. Hier kommen verschiedene Materialien zum Einsatz. Das Rubinienholz, das besonders langlebig und elastisch ist, stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft aus den heimischen Auwald-Gebieten und Flussauenlandschaften entlang des Rheins und seiner Nebenläufer. Die 105 Tonnen Granit wurden aus der Gemeinde Seebach im Schwarzwald bezogen. Entstanden sind Brücken, Häuschen und Sandspielflächen angelehnt an Vogelnester. Ein überdimensionales, 3,5 Meter hohes Schneckenhaus sowie Spielhöhlen laden zum Verstecken und Ausruhen ein. Rutschen ergänzen das Angebot. Die vielfältige Erlebniswelt lädt alle Altersgruppen zum Spielen ein. Dabei steht für BAGAGE die Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder an oberster Stelle und berücksichtigt einen pädagogischen Ansatz. Die Spiellandschaft wurde individuell an die Umgebung angepasst, wobei man den Baumbestand im Erlenpark stark berücksichtigt hat. Selbstverständlich wurde der Spielplatz auf Sicherheit geprüft und abgenommen.