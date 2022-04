Licht und Luft für Nachhaltigkeit und Wohlbefinden

Küche : 4 x elektrische VELUX Schwingfenster der Größe 94 x 140 cm inkl. Elektro-Rollläden

Nur wenige natürliche Ressourcen sind so günstig und gleichzeitig so wertvoll für den Menschen wie Licht und Luft. Sie sind Grundlage allen Lebens auf der Erde und damit Lebenselixiere, die das physische und psychische Wohlbefinden fördern. Dachfensterhersteller Velux verschreibt sich seit über 80 Jahren dem Ziel, innovative Produkte für viel Tageslicht, frische Luft und möglichst gesundes und nachhaltiges Wohnen zu entwickeln. Tageslicht schafft mehr Wohlbefinden in Innenräumen und trägt zu einem gesunden Lebensumfeld bei. Und auch für nachhaltiges Wohnen schaffen moderne Dachfenster einen Mehrwert: durch natürliches Licht und natürliche Lüftung lässt sich zusätzlicher Energiebedarf für elektrische Beleuchtung vermeiden. Darüber hinaus lassen sich mit passiven solaren Energiegewinnen durch Dachfenster Heizenergie und -kosten sparen.Im neuen WeberHaus Musterhaus in der FertighausWelt Schwarzwald sorgen vier elektrische Velux Schwingfenster in der Küche für viel Licht. Über die Fenster lassen sich Gerüche, Dampf und Hitze schnell entlüften, bevor sie durch die ganze Wohnung ziehen. Licht aus verschiedenen Richtungen bietet den ganzen Tag über unterschiedliche Lichtstimmungen. Die Kunststoff-Fenster sind eine ideale Lösung für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit wie die Küche. Durch den nahtlos mit Kunststoff ummantelten Holzkern sind sie sehr pflegeleicht und resistent gegen Feuchtigkeit.Vier weitere Schwingfenster mit elektrischer Bedienung im Treppenhaus öffnen den Raum nach außen. Durch viel Tageslicht und frische Luft wird aus einem sonst oft dunklen Gang eine Blickachse im Haus und ein Treffpunkt am Morgen.Damit die Temperaturen unter den Dachflächen auch an heißen Sommertagen angenehm bleiben, ist ein guter Schutz der Dachfenster vor direkter Sonneneinstrahlung wichtig. Dafür werden Elektro-Rollläden eingesetzt: Diese halten nicht nur die energiereichen Strahlen der Sonne außen vor den Dachfenster vom Eintreten in den Innenraum ab, als Rundumschutz bieten sie zudem erhöhte Wärmedämmung, optimale Verdunkelung zu jeder Tageszeit und verminderte Regen- und Hagelgeräusche.Mit dem Zubehör Velux App Control lassen sich die elektrischen Schwingfenster und Elektro-Rollläden über das Smartphone bedienen. Dafür müssen die Bewohner und Bewohnerinnen nicht einmal zu Hause sein. Sogar die Sprachsteuerung via Apple HomeKit und Google Assistant ist möglich. Auch das Einstellen von individuell gewünschten Zeiten, zu denen sich Produkte öffnen oder schließen ist möglich. Beispielsweise können die Bewohner festlegen, wann die Rollläden im Schlafzimmer automatisch hochfahren, um sich von den ersten Sonnenstrahlen wecken zu lassen. Sorgen vor plötzlichen einsetzenden Regen sind dabei nicht notwendig. Ein Regensensor schließt die Dachfenster bzw. öffnet sie erst gar nicht, sobald er Niederschlag wahrnimmt. Weiteres Plus: Wer unterwegs unsicher ist, ob die Dachfenster bei Verlassen des Hauses geschlossen wurden, kann das mit einem Blick auf sein Smartphone prüfen und gegebenenfalls nachholen. Für echte Automatik-Liebhaber lässt sich die Bedienung auf das Smart-Home-System Velux Active aufrüsten, das die Steuerung der Velux Produkte auf Basis von Sensordaten zur Raumluftqualität und Temperatur automatisch übernimmt.Die Velux Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg ist ein Unternehmen der internationalen Velux Gruppe. Der weltweit größte Hersteller von Dachfenstern ist mit ca. 11.500 Mitarbeitern in rund 40 Ländern vertreten. In Deutschland beschäftigt die Velux Gruppe in Produktion und Vertrieb über 1.600 Mitarbeiter. Neben Dachfenstern und anspruchsvollen Dachfensterlösungen für geneigte und flache Dächer umfasst die Produktpalette unter anderem Sonnenschutzprodukte, Rollläden und Zubehörprodukte für den Fenstereinbau. Smart-Home-Lösungen und automatisierte Systeme tragen zu einem gesunden Raumklima bei und steigern den Wohnkomfort. Mit Velux Commercial bietet ein eigener Unternehmensbereich Tageslicht-Lösungen speziell für gewerbliche, öffentliche und industrielle Gebäude. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Velux Gruppe verpflichtet, zukünftige CO-Emissionen im Einklang mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Klimaschutz-Abkommens deutlich zu reduzieren und bis 2041 „lebenslang klimaneutral“ zu werden. Dies realisiert sie gemeinsam mit dem WWF durch Waldprojekte, die alle seit Gründung im Jahr 1941 verursachten CO-Emissionen binden werden.Weitere Informationen unter www.velux.de