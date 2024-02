Innovativ Wohnen auf kleiner Fläche: WeberHaus präsentiert kreative Baureihe mit 55 und 70 m2

Die Bedürfnisse im Bereich Wohnraum verändern sich, wie die Wohnraumstudie 2023 der Interhyp AG zeigt. Kleinere, gut durchdachte Lösungen erleben eine Renaissance. Dennoch bleibt das freistehende Einfamilienhaus weiterhin der Traum vieler Deutscher. In diesem Kontext präsentiert der Fertighaushersteller WeberHaus drei neue Hausentwürfe, die einen gelungenen Spagat zwischen Minimalismus und komfortablem Wohnen schaffen. „Das kreative Konzept Option, mit dem wir Anfang der 2000er unserer Zeit meilenweit voraus gewesen sind, haben wir neu zum Leben erweckt“, so Wolfgang Weber, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei WeberHaus. Die modernen, stilvollen Häuser zwischen 55 und 70 mWohnfläche bieten nicht nur ästhetische Raffinesse, sondern auch ein Zuhause, das den individuellen Bedürfnissen gerecht wird."Für den Lebenskomfort im adäquaten Zuhause ist eine gewisse Grundgröße von essenzieller Bedeutung", weiß Architekt Marco Patone, der die Baureihe Option mit konzipiert hat. "Daher bin ich der Meinung, dass das Tiny House mit durchschnittlich 30 mmehr kurzzeitiger Hype als langfristiger Trend sein wird, weil es in den meisten Fällen nur als Zweithaus genutzt wird, was nicht unserer Idee von Nachhaltigkeit entspricht. Mit den Option Hausentwürfen bieten wir eine echte Alternative zum voluminösen Einfamilienhaus oder zur Eigentumswohnung", ist sich Patone sicher. Für eine Zielgruppe, die der Devise „Maximalismus war gestern“ folgt, präsentiert sich Option als wegweisende Antwort auf Wohnbedürfnisse dieser Art und vereint effektiv die Anforderungen an ein kompaktes sich niederlassen. Überdies bietet es individuellen Freiraum mit einer wirtschaftlich interessanten Komponente. Die Grundideen liegen dabei in der Überzeugung, dass wahre Wohnqualität nicht zwingend durch übertriebene Raumfülle definiert werden muss, sondern vielmehr durch intelligente Planungskonzepte. Option spricht Menschen an, für die Funktionalität und Lebensstil im Vordergrund steht und die eindeutig nachhaltig Wohnen möchten, dennoch den Wunsch nach einem freistehendem Haus hegen. Aber auch alternative Nutzungsmöglichkeiten sind denkbar: zum Beispiel für Senioren auf einer Ebene - vorstellbar auch für deren Pflegekräfte - als Homeoffice, Gäste- und Ferienhaus oder als kreatives Anbaumodul an den Bestand. Für diese und andere Wohnszenarien ist Option die richtige Antwort.Design, Lebensart und hochwertige Materialien stehen bei allen drei Hausentwürfen im Mittelpunkt. Die zweigeschossige Variante mit rund 70 mWohnfläche gibt sich je nach Perspektive angenehm zurückhaltend oder setzt sich mit großzügigen Fensterfronten stilistisch in Szene. Auf Wunsch verleiht eine vertikale Holzschalung dem Gebäude eine moderne und zugleich behagliche Anmutung.Die Grundrissplanung spiegelt eine intelligente Raumaufteilung wider - mit offener Diele, die Platz für eine Garderobe bietet. Daneben erstreckt sich der großzügige Koch- und Essbereich, während sich gegenüberliegend das Wohnzimmer befindet, in dem es sich die Bewohner rundum gemütlich machen können. Unterhalb der Treppe, die in modernster Faltwerkoptik konzipiert ist, ergibt sich zusätzliche Abstell- und Staufläche, unter anderem für Waschmaschine und Trockner. Beinhaltet die WeberHaus Leistung die Zimmertüren, wird das Schlafzimmer mit einer Schiebetür, die gleichzeitig als Kleiderschranktür agiert, abgetrennt. Das mittig platzierte Badezimmer darf ebenfalls mit einer platzsparenden Schiebetür ausgestattet sein. Das eigentliche Highlight des Obergeschosses ist aber das Homeoffice auf der Empore, das den zeitgemäßen Ansprüchen an flexibles Arbeiten mehr als gerecht wird.Eine Konzeption mit Flachdach, die im Bauhausstil gestaltet ist, wird durch eine Satteldach-Variante mit klassischer Note ergänzt. Beim Betreten des Bungalows mit rund 55 mWohnfläche gelangt man in eine offene Diele, die als zentraler Raum das gesamte Haus miteinander verbindet. Auch bei den Option Entwürfen auf einer Ebene liegen Wohnen und Koch-Essbereich gegenüber und die bodentiefen Glaselemente sorgen dabei für Helligkeit und ein offenes Raumgefühl. Zusammengefügt können optional Diele und Kochen/Essen als innenarchitektonisches Highlight mit einem Satteldach in der Ausführung offen bis First ausgestaltet werden. Das Bad mit großzügiger Dusche fungiert bei diesem Entwurf als Bindeglied zwischen dem Koch-Essbereich und Schlafzimmer. Alle Wohnräume sind bewusst so konzipiert, dass sie über Tageslicht verfügen, um eine natürliche und angenehme Wohnatmosphäre zu schaffen. Der zusätzliche Installationsraum bietet Platz für Waschmaschine und Trockner, so dass der Alltag auf kurzen Wegen gemeistert werden kann.Alle Option Modelle sind mit Multi+ Anlagen von Daikin ausgestattet, die Heizen, Klimatisierung und Warmwasserbereitung vereinen und optimal auf die Hausgrößen abgestimmt sind. Die Innenmodule sind dezent an der Wand angebracht, während das Außengerät in Form einer Luft-Luft-Wärmepumpe für effiziente Temperaturregelung sorgt. Die zukunftssichere und umweltfreundliche Technologie bietet höchsten Komfort bei niedrigem Energieverbrauch. Über eine App erfolgt die Steuerung bequem von jedem Ort aus. Zudem erhöht die Anbindung an Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant den Komfort, indem sie eine intuitive Steuerung und Anpassung der Raumbedingungen ermöglicht. Des Weiteren sind die Häuser mit einer Photovoltaik-Anlage, hochwertigen dreifach-verglasten Fenstern mit zum Lebens- und Wohngefühl passenden Raffstores und bei der zweigeschossigen Variante mit einer Absturzsicherung aus Glas bei den funktionalen Fenstertüren im Obergeschoss ausgestattet. Die Außenwand ÖvoNatur mit einer Wandstärke von 31,5 cm besteht hauptsächlich aus dem natürlichen und nachwachsenden Baustoff Holz. Sie gewährleistet nicht nur eine hervorragende Wärmedämmung, sondern trägt auch zu einem angenehmen Raumklima bei. ÖvoNatur ist nachhaltig und schafft somit eine Verbindung zwischen zeitgeistigen Zuhause, Umweltbewusstsein und Wohngesundheit.Zum Marktstart gibt es Option in der zweigeschossigen Form zu einem Aktionspreis von 249.000 Euro, in der Ausbaustufe "Bad komplett" inklusive Bodenplatte und mit verputzter Außenfassade. Der Flachdach Option Bungalow beginnt bei einem Aktionspreis von 189.000 Euro, in der gleichen Ausführung und Ausbaustufe, sowie ebenfalls mit involvierter Bodenplatte. Der Flachdach Option Bungalow mit dem partiell integrierten Satteldach ist temporär für 199.000 Euro erhältlich.Zur Landingpage: https://www.weberhaus.de/option