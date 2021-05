Homestory: KfW 40 Plus Bungalow mit Einliegerwohnung

Leben auf einer Ebene



Moderner Bungalow mit Einliegerwohnung



In der zweiten Lebenshälfte haben sich Ruzena und Heribert Baur dazu entschieden, gemeinsam zu bauen. Von Anfang an stand fest, dass sie auf einer Ebene wohnen möchten. Schließlich bauten sie mit WeberHaus einen schlüsselfertigen Bungalow aus der Baureihe myLife. „Wir wünschten uns ein altersgerechtes Haus, weshalb mehrere Geschosse nicht in Frage kamen“, erzählt Ruzena Baur, die seit über 40 Jahren bei WeberHaus tätig ist. „Zudem zog meine 91-jährige Mutter mit bei uns ein.“ Ihr stehen rund 30 Quadratmeter als Einliegerwohnung zur Verfügung.



Ein Bungalow bietet viele Vorteile



Aber nicht nur im Alter bietet ein Bungalow Komfort. Auch junge Familien profitieren vom Wohnen ohne Schwellen und Treppen sowie von einem offen gestalteten Grundriss. So verfügt der Bungalow myLife über fließende Übergänge im Wohn-Ess-Kochbereich sowie eine lichte Raumhöhe von 2,67 Metern. Das Ehepaar Baur hat sich für die Variante mit Einliegerwohnung entschieden. „Der Grundriss hat perfekt zu unseren Bedürfnissen gepasst, so dass wir nur wenige Änderungen vorgenommen haben“, erinnert sich Ruzena Baur. Wichtig war den beiden das Thema Barrierefreiheit: So sind der Hauseingang sowie die Übergänge zur Terrasse schwellenlos und die großzügige Dusche kann mit einem Rollstuhl befahren werden. Für eine extra Portion Gemütlichkeit an kalten Abenden sorgt der Kaminofen im Wohnbereich. Ein weiteres Highlight ist das Oberlicht mit Sonnenbeschattung in der Küche. Es sorgt für noch mehr Tageslicht. Der Esstisch aus massiver Wildkirsche und die hochwertigen Schränke haben die beiden in ihr neues Zuhause mitgenommen und fügen sich nun in den hellen Raum gut ein.



Hoher Wohnkomfort



Obwohl der Bau eines Fertighauses für Ruzena und Heribert Baur nichts Neues war, waren sie dennoch aufgeregt, als die Wand- und Deckenelemente von ihrem Haus angeliefert wurden: „Das war ein unbeschreibliches Gefühl.“ Und auch heute fühlen sie sich rundum wohl in ihrem Bungalow. Besonders die großen Fensterelemente im Wohn-Essbereich haben es den Hausbesitzern angetan. Dadurch wird das Hausinnere nach außen erweitert. Ein Lamellendach über der Terrasse sorgt für Schutz. Dank Regen- und Windsensoren öffnen oder schließen sich die Lamellen automatisch. Seitliche Schiebesysteme können flexibel verstellt werden und sorgen für eine angenehme Belüftung auf der Terrasse. „Hier halten wir uns im Sommer sehr gerne auf“, so Heribert Baur. Und sollte es mal doch zu heiß werden, kann man sich im Pool abkühlen.



Höchster Energie-Standard



Das Eigenheim der beiden ist ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus und verfügt damit über den derzeit höchsten Energieeffizienz-Standard. Die Basis für den niedrigen Energieverbrauch legt die Gebäudehülle ÖvoNatur Therm, welche über eine hervorragende Dämmung verfügt. Die Photovoltaikanlage und der Batteriespeicher sorgen für das nötige Extra. Der durch die PV-Anlage erzeugte Öko-Strom kann im Batteriespeicher gelagert werden, bis die Energie benötigt wird. „Damit decken wir beinahe alles ab, was wir an Strom verbrauchen. Und das ist einfach ein gutes Gefühl“, erzählt Ruzena Baur.

