Gold für WeberHaus beim Deutschen Traumhauspreis

Zum zweiten Mal in Folge belegt WeberHaus in der Kategorie Smart Home den ersten Platz beim Deutschen Traumhauspreis. Eine Fachjury hat entschieden, dass das Ausstellungshaus in Fellbach Deutschlands bestes Smart Home 2021 ist. Die smarte Stadtvilla ist mit dem Hauskonzept „Home4Future“ ausgestattet. Es verbindet nachhaltige Bautechnologien mit einer intelligenten Haussteuerung. Home4Future bildet die Basis für ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus und ist bei WeberHaus bereits im Standard enthalten. Die Haussteuerung WeberLogic 2.0 sorgt für mehr Komfort, mehr Sicherheit und mehr Energieeffizienz. „Wir sind stolz über diese hervorragende Auszeichnung und freuen uns, dass wir auch dieses Jahr die Fachexperten von unserer intelligenten Haussteuerung überzeugen konnten“, so Klaus-Dieter Schwendemann, Marketingleiter bei WeberHaus.



Zweimal Silber für WeberHaus

In den Kategorien Premiumhäuser und Bungalows erhielt der Fertighaushersteller jeweils Silber. Der begehrte Preis wird von Europas größtem Immobilien-Magazin Bellevue und vom Kundenmagazin der Bausparkasse Schwäbisch Hall Wohnglück vergeben. Schirmherr ist der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF). Beim Deutschen Traumhauspreis 2021 haben über 25.000 Teilnehmer ihre Favoritenhäuser gewählt. Über 150 Hausentwürfe lagen vor, die von einer fachkundigen Jury gesichtet und bewertet wurden. Nominiert wurden schließlich 56 Eigenheime in insgesamt acht Kategorien. Der Jurypreis wurde in der Kategorie Smart Home vergeben.



