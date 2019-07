Pressemitteilung BoxID: 761316 (WeberHaus GmbH & Co.KG)

Erfolgreiches erstes Halbjahr 2019

Betriebsversammlung von WeberHaus in Rheinau-Linx

Bei der heutigen WeberHaus-Betriebsversammlung vor den Handwerkerferien blickte geschäftsführende Gesellschafterin Heidi Weber-Mühleck auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Dank positiver konjunktureller Lage in der Bauwirtschaft und den niedrigen Zinskonditionen investieren viele Menschen ins Eigenheim. Davon profitiert auch der Fertighaushersteller aus Rheinau-Linx. Des Weiteren verkündete der Betriebsrat, dass der Bundestag die Besteuerung von Diensträdern auf 0,5 Prozent halbiert hat. Das Fahrradleasing-Angebot von WeberHaus wird sehr gerne genutzt. Seit der Einführung vor drei Jahren wurden knapp 400 Verträge geschlossen. Zudem findet im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements erneut ein Gesundheitstag im Oktober statt. Rund um das Thema Rückengesundheit wird es Vorträge und Vorführungen geben. Der letzte Gesundheitstag zur Darmkrebsvorsorge war sehr gut besucht. Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Preisverleihung des Ideenmanagements bei WeberHaus. Zu gewinnen gab es Reisegutscheine, ein Tablet sowie ein E-Scooter. Im ersten Halbjahr 2019 wurden in Rheinau-Linx 455 Ideen von der Belegschaft eingereicht.



Neuerungen bei WeberHaus



Im Februar dieses Jahres führte WeberHaus die neue Generation der Außenwand ÖvoNatur Therm ein. Damit erfüllt jedes WeberHaus bereits in der Standardausführung die Voraussetzung für ein KfW-Effizienzhaus 40. Der U-Wert liegt bei sehr guten 0,11 W/m2K. Zum Vergleich: Bei einem Passivhaus muss der U-Wert unter 0,15 W/m2K betragen. Das erste Haus mit neuer Wand wurde im Mai 2019 in der World of Living gebaut. Das Ausstellungshaus sunshine ist mit der neusten Heiz- und Haustechnik ausgestattet und somit ein KfW-Effizienzhaus 40 Plus. Das Hauskonzept ist auf die Bedürfnisse einer jungen Zielgruppe angepasst und bietet viel Flexibilität. Die Innengestaltung und –einrichtung ist modern und zeitgleich funktional, wie beispielsweise die integrierte Sitznische im Flur. Ebenfalls seit Anfang 2019 in der Grundausstattung enthalten ist das Smart-Home-System WeberLogic 2.0. Somit reagiert der Fertighaushersteller auf die erhöhte Anfrage nach intelligenten Lösungen, die ein Haus komfortabler und sicherer machen.



Wichtige Auszeichnungen im ersten Halbjahr



Über folgende Auszeichnungen im ersten Halbjahr 2019 ist WeberHaus besonders stolz: Beim SmartHome Deutschland Award erreichte das Ausstellungshaus generation5.5 in Wenden-Hünsborn den zweiten Platz in der Kategorie „Bestes realisiertes Projekt“. WeberHaus wurde als einziger Haushersteller mit dem begehrten Preis ausgezeichnet, der jährlich von der SmartHome Initiative Deutschland e.V. verliehen wird. Außerdem prüfte das Wirtschaftsmagazin „Capital“ (Ausgabe 6/19) 24 Hausanbieter. WeberHaus erhielt fünf von fünf Sternen und ist somit unter den ersten drei Platzierten. Bei der aktuellen Studie von „Focus-Money“ (Ausgabe 25/19) und Service Value zum Kompetenzniveau von Unternehmen belegt WeberHaus unter den Fertighausherstellern den ersten Platz. Bei der Umfrage „Produkt-Champions“ im Auftrag von der überregionalen Tageszeitung „Die Welt“ wurde WeberHaus ebenfalls auf den ersten Platz in seiner Branche gewählt. Des Weiteren haben 30.000 deutsche Führungskräfte die Innovationsfähigkeit von über 2.800 Unternehmen beurteilt. Im Ranking der Fertighausanbieter steht WeberHaus an der Spitze.

