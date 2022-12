Betriebsrat von WeberHaus informiert

Ehrung von Jubilaren und Verabschiedung in den Ruhestand

Nachdem die letzten beiden Jahre die Betriebsversammlung vor den Winterferien digital abgehalten wurde, lud der Betriebsrat dieses Jahr wieder in die Hans-Weber-Halle in Rheinau-Linx ein. Das zurückliegende Jahr war erneut von Herausforderungen geprägt: Corona, der Ukraine-Krieg mit seinen wirtschaftlichen Folgen, steigende Zinsen sowie hohe Baukosten beschäftigen den Fertighaushersteller. „Trotz diesen Ereignissen konnten wir auf vertrieblicher Seite ein angemessenes Ergebnis erzielen“, so Heidi Weber-Mühleck, geschäftsführende Gesellschafterin. Viele, die das Projekt Hausbau angehen, legen mittlerweile einen höheren Wert auf Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Wohngesundheit. In diesen Bereichen kann besonders ein Fertighaus in ökologischer Holzbauweise punkten.



Albert Lemler, Gesamtbetriebsratsvorsitzender, informierte über die Arbeit des Betriebsrats sowie über Neuigkeiten. So kommt im April 2023 die letzte Stufe des umfangreichen Tarifabschlusses, der in der Schlichtung der Tarifverhandlungen am 15. Oktober 2021 vereinbart wurde. Löhne und Gehälter werden ab dem 1. April 2023 nochmals um circa 1,8 Prozent erhöht. 2024 wird die IG Bau in neue Verhandlungen treten. “Hier sind wir gespannt, ob die IG Bau auch den Inflationsausgleich angeht”, so Lemler.



Weitere Angebote im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren Angebote seitens des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Im Januar findet ein Ergonomie-Tag für Mitarbeitende mit Büroarbeitsplatz statt. Ergo-Scouts zeigen, wie Stuhl und Monitor ergonomisch ideal eingestellt werden und geben Tipps zur richtigen Haltung. Darüber hinaus bietet das BGM einen Erfahrungsaustausch der Nichtraucher, die in diesem Jahr beim Entwöhnungskurs teilgenommen haben, an. Alle Interessierte sind dazu eingeladen, in lockerer Runde über das Rauchen aufhören zu sprechen. Etwa 80 Prozent der Teilnehmer des Entwöhnungskurses im Mai sind Nichtraucher geblieben. Zum Thema Altersvorsorge wird ebenfalls in einem Vortrag informiert. Des Weiteren wurde die Jugend- und Auszubildendenvertretung im November 2022 neu gewählt. Zum ersten Mal konnten sich nicht nur Auszubildende aufstellen lassen, sondern alle Mitarbeitende unter 26 Jahren. Neue Vorsitzende ist die Zimmerer-Gesellin Salomea Müller.



Jubilare und Neurentner

Schließlich ehrten Heidi Weber-Mühleck und Hans Weber auf der Betriebsversammlung zahlreiche Jubilare für zehn, 25, 40 und 45 Jahren Betriebszugehörigkeit. Uwe Ross und Jürgen Grampp feiern sogar 45-jähriges Jubiläum bei WeberHaus. Die geschäftsführenden Gesellschafter bedankten sich bei den Mitarbeitenden für ihre langjährige, engagierte Tätigkeit. Insgesamt 18 Mitarbeitende wurden in den Ruhestand verabschiedet. Fast alle waren 30 oder 40 Jahre lang bei WeberHaus tätig. Mit 44 Jahren verzeichnete jedoch Karl Sutter die längste Betriebszugehörigkeit unter den verabschiedeten Rentnern.



Ruhestand

Jean-Yves Altthaler, Christel Baaß, Ingo Bachmann, Hans-Dieter Bohleber, Frank Christoph, Günter Durban, Horst Heyse, Georg Karch, Thomas Krässig, Andreas Kull, Ewald Müller, Robertus Niesel, Gotthard Pick, Karl-Heinz Sänger, Karl Sutter, Lothar Walter, Gerhrd Zier, Roland Zink



10-jähriges Jubiläum

Kristoffer Baek, Enrico Bauch, Kevin Beck, Julian Braun, Laura Dewald, Krasimir Dimitrov, Marcel Erfurth, Alexander Fessler, Harald Grampp, Birgit Heidt, Stefan Hetzel, Ingo Kappler, Tristian Keller, Heike Koptisch, Daniel Koretic, Richard Kropp, Daniel Kruss, Jürgen Lasch, Max Martzloff, Christophe Mengus, Viktor Mock, Thomas Rosio, Rene Ross, Vadim Sarantschin, Mario Schröder, Toni Seitz, Norbert Splisteser, Christian Steffenhagen, Dirk Stiefel, Robert Streif, Matthias Ulatowski, Hans-Dieter Vogel, Andreas von Bühren, Florian Weber, Viktor Weimer



25-jähriges Jubiläum

Daniel Eckstein und Manuel Greth



40-jähriges Jubiläum

Gerd Beick und Jürgen König



45-jähres Jubiläum

Jürgen Grampp und Uwe Ross