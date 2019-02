wdv-Gruppe gehört zur kreativen Spitze im Gesundheitsmarkt

27.02.19

Die Bad Homburger Content-Marketing-Agentur wdv freut sich über Top Platzierungen beim Kreativ-Ranking 2018 der Healthcare Marketing.



Mit 30 gewonnenen Preisen gehört der wdv zu den Top Ten im internationalen Gesamtranking der kreativsten Healthcare-Agenturen 2018. Bereits zum sechsten Mal hat das Fachmagazin für Gesundheitsmarken eine Bestenliste veröffentlicht. Berücksichtigt wurden hierbei die aktuellen Ergebnisse 25 nationaler und internationaler Wettbewerbe.



Als langjähriger Kommunikationsspezialist in der Gesundheitsbranche weist die wdv-Gruppe sowohl im Print- als auch im Digitalbereich ein umfassendes Produktportfolio auf. Das Ranking zeigt: Im Bereich Digital verbessert sich die Content-Marketing-Agentur um vier Plätze und belegt Rang fünf mit 26 gewonnenen Preisen. Für die Auswertung wurden Award-Einreichungen in Kategorien für digitale Medien sowie crossmediale Kampagnen, Apps und E-Learning-Projekte berücksichtigt.



Michael Kaschel, Geschäftsführer der wdv-Gruppe, sagt: „Das Ranking zeigt, dass auch komplexe Themen wie Gesundheit oder Prävention kreativ und zielgruppengerecht aufbereitet werden können. Die Basis für unseren Erfolg sind innovative Ideen und datengestützte Zielgruppenanalysen.“



In der Kategorie „Erfolgreichste Agenturen bei nationalen Wettbewerben“ macht die wdv-Gruppe insgesamt neun Plätze gut und klettert auf Platz sechs der Bestenliste. Der Erfolg auf dem Treppchen geht unter anderem auf den „Best of Content Marketing Award“ zurück. Zweimal Gold und fünfmal Silber konnte das Unternehmen im vergangenen Jahr mit nach Hause nehmen. Auch der wdv-Stammkunde AOK wurde als einer der kreativsten Auftraggeber im Ranking ausgezeichnet.

