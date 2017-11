Erfolgsmotor Weiterbildung: WBS-Absolventinnen von SAP ausgezeichnet

Unter dem Motto „Wendepunkte – Erfolgsmotor Weiterbildung“ zeichnete SAP ehemalige Teilnehmer einer SAP-Software-Fortbildung aus – zu den Preisträgern gehören zwei Absolventinnen der WBS Training, einem der größten privaten Weiterbildungsanbieter Deutschlands und SAP Bildungspartner. Die Preisverleihung fand am 24. Oktober im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zu „20 Jahre SAP Bildungspartnerschaft“ statt und würdigte die erfolgreichen Laufbahnen der zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.



Wie gelingt es Menschen, durch eine Weiterbildung positive Weichen für ihr Berufsleben zu stellen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Aktion



So wurde Bettina Maas in der Kategorie „Lebenslanges Lernen“ ausgezeichnet. Als Teilnehmerin einer öffentlich geförderten Weiterbildungsmaßnahme zur Anwenderin und Beraterin bei der WBS Training beeindruckte die heutige erfolgreiche SAP-Trainerin mit ihrer persönlichen und beruflichen Leistung.



In der Kategorie „Wendepunkt – Zweite Chance“ überzeugte Francesca Dukagjini, die ebenfalls eine öffentlich geförderte Weiterbildung zur SAP-Anwenderin bei der WBS Training absolviert hatte und mit viel Einsatz an das Ziel ihrer beruflichen und persönlichen Wünsche gelangte – mit ihrem Beispiel möchte sie auch andere Menschen dazu inspirieren, eine zweite Chance zu schaffen und zu nutzen.



Joachim Giese, Vorstand der WBS Training AG, gratuliert: „Wir freuen uns riesig mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern! Bei der gesamten WBS Gruppe setzen wir auf nachhaltiges Lernen und stellen konsequent den Menschen mit seinen Interessen und Bedürfnissen in den Vordergrund. Umso mehr freut es uns, wenn wir sehen, dass wir zu so einem schönen Ergebnis beitragen konnten. Wir wünschen allen damaligen und natürlich auch gegenwärtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Weiterbildung viel Erfolg auf ihrem Weg!“ Wie gelingt es Menschen, durch eine Weiterbildung positive Weichen für ihr Berufsleben zu stellen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Aktion „Wendepunkte – Erfolgsmotor Weiterbildung“ , bei der SAP ehemalige Teilnehmer einer öffentlich geförderten Maßnahme zur SAP-Software der letzten 20 Jahre gesucht hatte. Stellvertretend für alle damaligen Absolventen wurden nun vier Frauen und Männer in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet – zwei davon hatten ihre Weiterbildung beim SAP Bildungspartner WBS Training abgeschlossen.So wurde Bettina Maas in der Kategorie „Lebenslanges Lernen“ ausgezeichnet. Als Teilnehmerin einer öffentlich geförderten Weiterbildungsmaßnahme zur Anwenderin und Beraterin bei der WBS Training beeindruckte die heutige erfolgreiche SAP-Trainerin mit ihrer persönlichen und beruflichen Leistung.In der Kategorie „Wendepunkt – Zweite Chance“ überzeugte Francesca Dukagjini, die ebenfalls eine öffentlich geförderte Weiterbildung zur SAP-Anwenderin bei der WBS Training absolviert hatte und mit viel Einsatz an das Ziel ihrer beruflichen und persönlichen Wünsche gelangte – mit ihrem Beispiel möchte sie auch andere Menschen dazu inspirieren, eine zweite Chance zu schaffen und zu nutzen.Joachim Giese, Vorstand der WBS Training AG, gratuliert: „Wir freuen uns riesig mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern! Bei der gesamten WBS Gruppe setzen wir auf nachhaltiges Lernen und stellen konsequent den Menschen mit seinen Interessen und Bedürfnissen in den Vordergrund. Umso mehr freut es uns, wenn wir sehen, dass wir zu so einem schönen Ergebnis beitragen konnten. Wir wünschen allen damaligen und natürlich auch gegenwärtigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer Weiterbildung viel Erfolg auf ihrem Weg!“

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

WBS TRAINING AG

Die WBS Gruppe ist einer der größten privaten Bildungsanbieter in Deutschland. Mit rund 200 Standorten, einer Praxiserfahrung von mehr als 35 Jahren und einem vielfältigen Angebotsspektrum spricht die WBS Gruppe Menschen in verschiedensten Lebenssituationen an. Die hochwertige, moderne und persönliche Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten steht dabei im Fokus.

Zur WBS Gruppe gehören fünf Marken, deren nachhaltige Bildungsangebote jeweils auf spezifische Zielgruppen zugeschnittenen sind:



WBS Training ist ein erfahrener, qualifizierter Anbieter von geförderten Weiterbildungen und Umschulungen, z. B. in den Bereichen IT, SAP, CAD, Personal, Medien, Kaufmännisches, Sprachen und Gesundheit. Ziel ist es, Menschen durch Bildung zu stärken und wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Das Angebot der WBS Akademie richtet sich an Berufstätige und Unternehmen. Berufsbegleitende Seminare, Inhouse Schulungen, Aufstiegsfortbildungen (IHK) und Masterstudiengänge (MBA & MSc) ermöglichen exzellente Karrierechancen.

Die WBS Schulen bilden in den Bereichen Pflege, Gesundheit und Soziales aus. Die Ausbildungen, Umschulungen und Weiterbildungen überzeugen durch hohe Praxisanteile und fachspezifische Zusatzqualifikationen.



WBS Expert Solutions bietet für Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland ein wegweisendes Rekrutierungs- und Ausbildungsmodell an. Internationale Fachkräfte werden in ihrem Heimatland geschult und gezielt auf eine Tätigkeit im deutschen Gesundheitswesen vorbereitet.

WBS Kids ist ein Kitaträger mit ganzheitlichem Betreuungsangebot für Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Mit Konzepten zu Bewegung, Gesundheit, Entwicklung und Partizipation wird ein Ort für Kinder geschaffen, an dem sie sich geborgen fühlen und die Welt in Ruhe entdecken können. (in Planung)



Die WBS Gruppe erzielt einen jährlichen Umsatz von rund 103 Mio. Euro. Ihre Unternehmen beschäftigen mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben rund 2.000 Trainer und Lehrkräfte im regelmäßigen Einsatz. WBS ist seit 2016 nach der Gemeinwohlökonomie zertifiziert und handelt somit nach einem ethischen Wirtschaftsmodell, in dem das Wohl von Mensch und Umwelt oberstes Ziel ist. Vorstände der WBS sind Heinrich Kronbichler und Joachim Giese.



Mehr im Internet unter: https://www.wbs-gruppe.de/



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers