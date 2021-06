wbg Nürnberg öffnet Außenstellen

Die wbg Unternehmensgruppe wird ab Montag, 14. Juni 2021, ihre Außenstellen wieder zu den regulären Besuchszeiten öffnen. Zur Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter gibt es Zugangsbeschränkungen und die Verpflichtung, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Das wbg-Maskottchen Hausi wird jeweils am Eingang die Besucher freundlich auf die Regeln hinweisen. Betroffen sind:das KundenCenter NordOst, Leipziger Straße 48,das KundenCenter SüdOst, Reinerzer Straße 72 a,das KundenCenter NordWest, Johannisstraße 167,das KundenCenter SüdWest, Rothenburger Straße 184 sowiedas ImmoCenter, Welserstraße 25.Die KundenCenter dienen als Anlaufstellen für die rund 25 000 Bestandskunden.„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kunden nach langer Zeit nun auch wieder persönlich begrüßen dürfen. Natürlich können die Anliegen aber auch weiterhin über die allgemeine Service-Rufnummer 0911/80 04-1800 telefonisch weitergegeben werden.Für Reparaturmeldungen steht nach wie vor der Technische Service unter der Rufnummer 0911/800 4466 und für technische Notfälle außerhalb der allgemeinen Geschäftszeiten der Technische Notdienst unter der Rufnummer 0911/800 4444 zur Verfügung. Auch das Kundenportal und die App „Meine wbg“ kann weiterhin genutzt werden“, erklärt wbg-Sprecher Dieter Barth.Das ImmoCenter ist die Anlaufstelle für alle Wohnungssuchenden. Auch hier kann man wieder persönlich vorsprechen. Es gilt aber weiterhin, dass Bewerbungen für Wohnungen über die entsprechende digitale Plattform unter www.wbg.nuernberg.de/mieten entgegengenommen werden. Bei Fragen steht die Service-Rufnummer 0911/80 04-1800 zur Verfügung. Schriftliche Anfragen kann man per E-Mail an vermieterteam@wbg.nuernberg.de richten.