wbg Nürnberg unterstützt Schulmittelaktion

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die wbg Nürnberg an der stadtweiten Schulmittelaktion des Netzwerks gegen Armut. Mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro sowie individuell gefertigten Upcycling-Taschen und Federmäppchen aus alten Bauplanen leistet die wbg einen Beitrag, um Kindern aus einkommensschwachen Familien einen gelungenen Schulstart zu ermöglichen.Sozialberaterin Alexandra Glatz vom Bayerischen Roten Kreuz nahm die Spenden dankbar entgegen; sie koordiniert die Annahme und Verteilung der Materialien sowie die Beschaffung neuer Schulranzen und Schulutensilien für bedürftige Familien.Die Schulmittelaktion findet 2025 bereits zum 19. Mal statt und ist Teil des Nürnberger „Netzes gegen Armut“, einer Kooperation der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und privater Initiativen. Ziel ist es, Nürnberger Erstklässlerinnen und Erstklässler mit Schulmaterialien zu unterstützen – insbesondere jene, deren Familien auf Sozialleistungen angewiesen sind. Aktuell lebt rund jedes fünfte Kind in Nürnberg in einem solchen Haushalt.Weitere Informationen zur Aktion, zur Spendenabgabe und Kontaktmöglichkeiten finden sich unter www.nuernberg.de oder direkt beim BRK-Kreisverband Nürnberg-Stadt.