wbg-Familie spendet für Hilfe für Krebskranke e. V. Nürnberg

Zum Jahresende 2023 führte der Betriebsrat der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen seine Tradition fort und sammelte bei der gemeinsamen Jahresabschlussfeier der ehemaligen und der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen guten Zweck. Erstmals konnten alle im Rahmen einer Betriebsversammlung den Empfängerverein auswählen. Mit großer Mehrheit wurde der Verein Hilfe für Krebskranke e. V. Nürnberg bestimmt.



Bei der Sammlung kam ein Betrag von knapp 4 000 € zusammen, der durch das Unternehmen gerundet und verdoppelt wurde. So konnte der Vorsitzende des Betriebsrats der wbg-Unternehmensgruppe, Robert Schumbrutzki, 7 900 € überreichen.



„Ich freue mich sehr, dass unsere Belegschaft den Verein nicht nur ausgewählt, sondern auch sehr großzügig unterstützt hat, so dass ein solch beachtlicher Betrag übergeben werden kann. Damit helfen wir, dass Menschen Hilfe bekommen, die an Krebs erkrankt sind und deren Lebensqualität dadurch verbessert werden kann. Diese schwierige Arbeit unterstützen wir gerne“, stellt Robert Schumbrutzki bei der Übergabe des Schecks fest.



Der Verein Hilfe für Krebskranke e. V. Nürnberg unterstützt seit 1978 die Medizinische Klinik 5 am Klinikum Nürnberg Nord, einem international anerkannten Zentrum zur Behandlung von Patienten mit Krebs- und Leukämieerkrankungen. Seither konnte der Verein mit insgesamt 8,5 Millionen Euro Spendengeldern außerordentliche Projekte, Leistungen und Forschungsvorhaben fördern.



Ein besonderes Augenmerk gilt dem menschlichen Aspekt in der Betreuung der Erkrankten: Das Projekt “Familien leben mit Krebs“ mit einem ergänzenden Beratungs- und Betreuungsangebot für betroffene Familien steht im Focus der Spende. Hier geht es insbesondere um Hilfestellungen aller Art, wenn ein Elternteil an Krebs erkrankt und die Kinder deshalb besonders betreut werden müssen.

