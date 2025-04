wbg-Familie spendet für die SIGENA Nachbarschaftstreffs

Zum Jahresende 2024 hat der Betriebsrat der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen seine Tradition fortgesetzt und bei der gemeinsamen Jahresabschlussfeier der ehemaligen und der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen guten Zweck gesammelt. Diesmal wurden die sieben SIGENA Nachbarschaftstreffs als Empfänger ausgewählt.



Bei der Sammlung kam ein Betrag von über 3000 Euro zusammen, der durch das Unternehmen aufgerundet und verdoppelt wurde. So konnten der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats der wbg-Unternehmensgruppe, Mario Götze, und Betriebsratskollegin Anja Dorn 6300 Euro überreichen.



„Ich freue mich sehr, dass unsere Belegschaft diese Einrichtungen großzügig unterstützt, so dass ein stattlicher Betrag übergeben werden kann. Damit helfen wir Menschen, die in unseren Wohnanlagen leben und die Nachbarschaftstreffs besuchen“, sagte Mario Götze bei der Übergabe des Schecks.



Das Geld wird zu gleichen Teilen an die sieben Nachbarschaftstreff vergeben und zum Beispiel für einen kostengünstigen Mittagstisch, für die Ehrenamtsarbeit oder auch für kulturelle Angebote verwendet.



Die SIGENA-Nachbarschaftstreffs werden von unterschiedlichen Wohlfahrtsverbänden getragen und befinden sich in den Kernwohnanlagen der wbg Nürnberg GmbH.

(lifePR) (