wbg-Familie sammelte für Hospiz-Team Nürnberg e. V.

Zum Jahresende 2022 führte der Betriebsrat der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen seine Tradition fort und sammelte bei der gemeinsamen Jahresabschlussfeier der ehemaligen und der aktiven wbg-Angehörigen für einen guten Zweck.



Dabei kam ein Betrag von knapp 2 000 € zusammen, der durch das Unternehmen gerundet und verdoppelt wurde. So konnte der Vorsitzende des Betriebsrats der wbg-Unternehmensgruppe, Robert Schumbrutzki, 4 000 € an das Hospiz-Team Nürnberg e.V. überreichen.



„Als Vertreter unserer Belegschaft freue ich mich, dass wir diesen ansehnlichen Betrag überreichen können. Er kommt mit dem Hospiz-Team Nürnberg e.V. einer Einrichtung zugute, die sich der Begleitung von schwersterkrankten Menschen widmet. Diese schwierige Arbeit unterstützen wir gerne“, stellt Robert Schumbrutzki bei der Übergabe des Betrages fest.



Das Hospiz-Team Nürnberg e.V. arbeitet seit vielen Jahren auf diesem Gebiet. Es hilft Betroffenen und ihren Angehörigen im häuslichen Umfeld, in Altenheimen und Krankenhäusern und in stationären Hospiz- und Palliativeinrichtungen mit dem Ziel, dass niemand allein sterben muss.