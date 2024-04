Wieder ein Ei im Nest: Die wbg schafft LebensRaum für Turmfalken

In diesem Jahr ist nach einer einjährigen Pause wieder ein Turmfalkenpaar in die Wohnanlage Mögeldorf der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen gezogen. Jetzt liegt das erste Ei im Nest. Ähnlich wie beim Lebensraum Burg kann man die Tiere via Webcam beobachten.Im Jahr 2020 teilte eine aufmerksame Bewohnerin mit, dass in einem Anwesen Turmfalken genistet haben. Wie sich herausstellte, war bereits 2019 ein Greifvogelpaar in eine Fensternische unters Dach gezogen und hatte dort mehrere Eier ausgebrütet. Nach dem Absturz eines Tieres mit leichten Verletzungen wurde festgestellt, dass es sich um Turmfalken handelt.Im Herbst 2020 öffneten Fachleute das Dachbodenfenster, bauten einen zusätzlichen Raum mit Nistkasten und Webcam ein - und schafften so einen neuen LebensRaum für die gefiederten Bewohner.Heuer war die Spannung besonders groß, ob die Turmfalken wiederkommen und Einzug in das Heim halten, da sie im vergangenen Jahr leider ausgeblieben sind. Bereits seit Ende Februar gab es immer wieder Sichtungen, Anfang April zog das Turmfalkenpaar ein. Am heutigen Dienstag, gegen 1.30 Uhr, hat das Weibchen schließlich das erste Ei gelegt. Nun bleibt es abzuwarten, wie viele Eier in diesem Jahr folgen. 2021 wurden sechs Jungvögel aufgezogen, 2022 waren es vier.„Wir freuen uns sehr, den Turmfalken in Mögeldorf wieder bei der Brut und Aufzucht ihrer Jungtiere zusehen zu können. Damit stellen wir erneut unser Engagement nicht nur für die Menschen in unserer Stadt, sondern auch für den Tier- und Artenschutz unter Beweis“, sagt wbg-Pressesprecher Dieter Barth.Über die Webcam https://wbg.nuernberg.de/unternehmen/engagement/turmfalke können Interessierte ab sofort rund um die Uhr live dabei sein.