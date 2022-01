Wettbewerb Sandäcker-Quartier entschieden

Die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen hat einen nicht offenen städtebaulichen Ideenwettbewerb unter dem Thema „Klimagerechtes Wohnen und Arbeiten im Sandäcker-Quartier in Nürnberg-Gebersdorf ausgelobt.Vorangegangen war eine umfassende verwaltungsinterne Instruktion und eine digitale Bürgerbeteiligung sowie eine Abstimmung mit dem Bürgerverein Gebersdorf e. V., deren Ergebnisse in die Wettbewerbsauslobung eingeflossen sind.Gegenstand des Wettbewerbs war ein städtebaulicher Entwurf mit Vertiefungsteil für ein klimagerechtes Stadtteilzentrum an der Diebacher Straße in Zusammenhang mit dem in Bau befindlichen U-Bahnhof Gebersdorf der Linie 3. Das Stadtteilzentrum beinhaltet allgemeine Dienstleistungs-, Nahversorgungs- und Wohnfunktionen sowie Einrichtungen der sozialen Infrastruktur an der Schnittstelle zwischen dem U-Bahnhof und den angrenzenden Quartieren.Zum Wettbewerb waren 12 renommierte Architekturbüros eingeladen, davon haben sich 10 Büros beteiligt. Das Preisgericht hat unter dem Vorsitz von Prof. Dipl.-Ing. Marc-Philip Reichwald, Architekt, Stadtplaner, (Berlin, Regensburg) das Büro Schellenberg und Bäumler Architekten GmbH, Dresden, in Zusammenarbeit mit studio grüngrau Landschaftsarchitekten GmbH, Düsseldorf, einstimmig als Sieger des Verfahrens mit folgender auszugsweiser Begründung gekürt:„Dem Ziel sind wir mit dem Ergebnis des Wettbewerbs ein ganzes Stück nähergekommen. Nun wird es die Aufgabe aller Beteiligten sein, in enger Abstimmung mit der Stadtplanung und der Öffentlichkeit dieses Ergebnis weiterzuentwickeln. Dem Stadtrat werden wir dann zu gegebener Zeit einen entsprechenden Beschlussvorschlag unterbreiten. Besonderer Dank gilt den Vertretern des Bürgervereins Gebersdorf e. V. für seine Mitwirkung an dem Verfahren“, stellt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira fest.„Das Wettbewerbsergebnis orientiert sich an den Zielen der europäischen Stadt, deshalb freue ich mich, dass wir für diesen städtebaulich bedeutsamen Standort einen so guten Entwurf bekommen haben,“ erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich nach der Wettbewerbsentscheidung.Der Wettbewerb wird gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im Rahmen des Modellvorhabens des Experimentellen Wohnungsbaus „Klimaanpassung im Wohnungsbau“.Die eingereichten Arbeiten werden ab 1. Februar 2022 auf der Webseite der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen präsentiert.