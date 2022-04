Spielplatz SchönlebenPark eröffnet

In der Fortfolge der Bebauung des Quartiers SchönLebenPark (Nachbarschaft T) wurde von der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen, Geschäftsbereich Bauträger und Stadtentwicklung, ein neuer Spielplatz angelegt.

Im Rahmen einer Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen wurden Wünsche für möglichst viel Klettermöglichkeiten und abenteuerliche Spielgeräte gelegt. Diesem Wunsch ist man in Abstimmung mit dem Service Öffentlicher Raum (SÖR) der Stadt Nürnberg gerne nachgekommen.



Die Planungen für den 2 200 m² großen Spielplatz wurden durch das Büro Riede Landschaftsarchitektur, Nürnberg erstellt. Bei der Ausführung der Spielgeräte und der gesamten Anlage spielt der Naturbaustoff Holz eine dominierende Rolle. Für den Spielplatz investierte der wbg-Geschäftsbereich Bauträger rund 360 000 Euro.



Bürgermeister Christian Vogel, erster Werkleiter des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira sowie wbg-Bereichsleiter Kristian Lutz-Heinze, haben den Spielplatz pünktlich zu den Osterferien an die Kinder aus der Nachbarschaft übergeben.



Bürgermeister Christian Vogel hebt die die Qualität dieses Spielplatzes hervor: „Ich freue mich, dass wir heute diese hochwertige Anlage an die Kinder und Jugendlichen im Quartier übergeben können. Zwischen der bisherigen Bestandsbebauung und den Neubauten des Quartiers SchönLebenPark ist eine kleine Oase für Kinder entstanden, die für alle Altersgruppen ein passendes Spielangebot bereithält. Diese Qualität hat ihren Preis. Rund 360 000 Euro kostet dieser Spielplatz.



„Es ist unser Anspruch ergänzend zur Bebauung auch Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu schaffen. Der Spielplatz bereichert in seiner Ausformung nicht nur das Angebot für Kinder in unserem Neubaugebiet, sondern wird auch alle Kinder der umliegenden Wohngebäude erfreuen. Deshalb freue ich mich, dass nun die Zeit des Wartens beendet ist und der Spielplatz den Kindern nun zur Verfügung steht“ stellt Ralf Schekira, Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH, anlässlich der Spielplatzeröffnung fest.