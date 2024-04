Seniorenheim St. Johannis: 354 Betonpfähle bilden stabiles Fundament

Die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH - ein Tochterunternehmen der wbg Nürnberg GmbH - hat mit den Tiefbauarbeiten für die neue Senioreneinrichtung in St. Johannis begonnen.



Parallel zu den archäologischen Grabungen werden seit Montag, 8. April 2024, sogenannte Fertigteilrammpfähle in den Boden eingebaut. Diese sind notwendig, um die Bauwerkslasten in tieferliegende, tragfähige Schichten zu verteilen.



Durch das Einrammen der insgesamt 354 Pfähle kommt es rund um die Baustelle zwischen Brückenstraße und Großweidenmühlstraße leider trotz Einhaltung aller Auflagen aus der Genehmigung zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen.



Die wbg Nürnberg bittet die betroffenen Anwohner um Verständnis. Die Bauarbeiten dauern rund 8 Wochen und finden von Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, statt. Anschließend beginnt die Rohbauphase.

