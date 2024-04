Schlussstein für neue Grundschule Uhlandstraße enthüllt

Im Auftrag der Stadt Nürnberg entwickelt die WBG KOMMUNAL GmbH den Schulstandort an der Uhlandstraße. Die Ludwig-Uhland-Grundschule ist derzeit zusammen mit der Ludwig-Uhland-Mittelschule in einem Gebäude untergebracht. Steigende Schülerzahlen und veränderte pädagogische Anforderungen machen den Ausbau des Standortes erforderlich.



Seit gut einem Jahr wird im südwestlichen Bereich des Schulareals der viergeschossige Neubau der neuen Grundschule realisiert. Zur Minimierung der Eingriffe in den Baumbestand wurde auf eine Unterkellerung verzichtet. Stattdessen wurde ein 5. OG als Dachgeschoss für die Haustechnik und untergeordnete Räume in Anlehnung an das denkmalgeschützte Bestandsgebäude errichtet.



Der Neubau nimmt an der Südseite die Flucht der Bestandsschule auf und passt sich auch an die im Westen liegende Wohnbebauung an. Der Haupteingang orientiert sich nach Süden zur Grolandstraße, im Norden befindet sich ein weiterer Eingang über den Pausenhof.



Der Rohbau ist seit einiger Zeit vollendet, so dass nun im Beisein von Oberbürgermeister Marcus König der Schlussstein enthüllt werden kann.



„Auch hier, am ehemaligen Nürnberger Nordbahnhof, investieren wir in Bildung und bauen eine neue Grundschule. Damit setzen wir erneut ein Zeichen für die Zukunft der Kinder in unserer Stadt. Dabei handelt es sich nach dem Umbau der alten Turnhallen zu einer Mensa mit modernen Mittagsbetreuungsräumen um den zweiten Bauabschnitt an dieser Stelle. Nach der Betriebsaufnahme wird es mit der Sanierung des Gebäudes der Mittelschule noch einen weiteren geben“, erklärt Oberbürgermeister Marcus König anlässlich der Schlusssteinlegung.



„Durch den Neubau der Grundschule mit Platz für bis zu 400 Kinder in 16 Klassen können werden sowohl die Grund- als auch Mittelschule moderne Fachräume zur Verfügung haben. Damit schaffen wir für alle Schülerinnen und Schüler einen zukunftsfähigen Schulstandort“, freut sich die Referentin für Schule und Sport, Cornelia Trinkl.



„Die an dieser Stelle zu realisierende Planung macht deutlich, welch hohen Stellenwert der Erhalt von wertvollem und altem Baumbestand in der Stadt Nürnberg hat. Hier haben wir die Planung so kreativ gestaltet, dass wir nahezu alle Bäume erhalten können“, erläutert Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.



„Wir gehen aus heutiger Sicht davon aus, dass wir den Fertigstellungstermin der neuen Grundschule zum Jahreswechsel 2024/2025 und auch das Budget von rund 24 Mio. Euro einhalten. Der Schulstandort Uhlandstraße liegt inmitten unserer Kernwohnanlage Nordbahnhof. Alle Grund- und Mittelschulkinder aus unseren rund 2 000 Wohneinheiten gehen hier her. Auch deshalb haben wir den Auftrag zur Entwicklung des Schulareals sehr gerne angenommen“, erklärt Frank Thyroff, Geschäftsführer der WBG KOMMUNAL GmbH anlässlich der Enthüllung des Schlusssteins.

