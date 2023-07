Schlüsselübergabe an die Feuerwehr in Moorenbrunn: Saniertes Feuerwehrgerätehaus ist fertiggestellt

Am Samstag, 22. Juli 2023, wurde das dritte sanierte und erweiterte Feuerwehrgerätehaus (FWGH) an die Freiwillige Feuerwehr (FFW) in Moorenbrunn übergeben.



An dem bestehenden Feuerwehrgerätehaus wurde ein Anbau angegliedert. Das Bestandsgebäude selbst wurde teilsaniert. Dabei wurden neue Fenster, Außentüren, Toiletten, Böden und Elektrik verbaut. Daneben wurde der Schulungsraum überarbeitet, eine neue Teeküche und auch ein zweiter Rettungsweg durch eine Fluchttreppe geschaffen. Jetzt ist das Kommandantenbüro im Dachgeschoss untergebracht. Die Dacheindeckung wurde erneuert, mit einer Dämmung versehen und eine Dachentwässerung installiert. Im neuen Anbau sind unter anderem Umkleiden und sanitäre Anlagen für jetzt beide Geschlechter untergebracht. Für die Sanierung hat die Stadt Nürnberg rund 2,5 Mio. Euro aufgewandt.



Oberbürgermeister Marcus König findet „Wer tolle und wichtige Arbeit leistet, muss auch gute Arbeitsbedingungen haben. Das gilt insbesondere für unsere Freiwilligen Feuerwehren. Und das gilt auch in Zeiten knapper Kassen. An Sicherheit wird nicht gespart. Ich danke den Feuerwehrmännern und –frauen für ihren engagierten und zuverlässigen Dienst für die Menschen in Nürnberg.“



Bürgermeister Christian Vogel ergänzt: „Ich freue mich sehr, nun das dritte sanierte Feuerwehrgerätehaus übergeben zu können. Die Sanierung war ein sehr notwendiger Schritt, um die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr erhalten zu können. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren ist ein wichtiger Bestandteil für die Sicherheit der Nürnberg Bevölkerung. Hier ist es ein wichtiges Signal, dass die Stadt Nürnberg durch die Sanierung eine gute Grundlage für diese Leistungsfähigkeit schafft.“



Vor rund zehn Jahren fasste der Nürnberger Stadtrat den Beschluss, alle 18 Feuerwehrgerätehäuser der FFW im Stadtgebiet Nürnberg zu sanieren oder neu zu bauen. Alle Standorte wurden auf Herz und Nieren überprüft und nach Handlungsbedarf kategorisiert und priorisiert. In der Folge wurden Planungen aufgenommen und Lösungsansätze für alle Standorte entwickelt. Dies ist überregional ein in dieser Form einmaliges Projekt. Ab 2011 hatte eine Arbeitsgruppe den Sanierungsbedarf aller über das gesamte Stadtgebiet verteilten Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr geprüft und die vorhandenen Gegebenheiten mit den Ansprüchen an ein modernes Feuerwehrgerätehaus abgeglichen. Diese Prüfung ergab, dass der erste Schritt des Projekts die Sanierung der Gerätehäuser in Kornburg, Worzeldorf und Moorenbrunn und der Neubau in Gartenstadt, Eibach und Buch sein sollten. Die FWGH in Eibach, Gartenstadt und Buch stehen ebenfalls vor der Fertigstellung. Künftige Projekte sind der Neubau in Katzwang und die Sanierung in Altenfurt.



Der Standort der FFW Moorenbrunn wurde so ertüchtigt, dass er den Vorgaben für Feuerwehrgerätehäuser und allen heutigen Anforderungen des Arbeitsschutzes entspricht. Er dient der Feuerwehr Nürnberg im Bedarfsfall als Versorgungsstandort und „Leuchtturm“ im Katastrophenfall. Der Standort des Feuerwehrgerätehauses im Stadtgebiet sichert das schnellstmögliche Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort. Die Freiwillige Feuerwehr Moorenbrunn besteht seit 1937. Die Wehr hat 32 aktive Mitglieder und 8 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.



Im Jahr 2017 wurde die WBG KOMMUNAL GmbH (WBG K) beauftragt, gemeinsam mit der Feuerwehr Nürnberg als Nutzerin, die Planungen für die Neubauten und Sanierungen schrittweise zu konkretisieren und zu realisieren. „Heute übergeben wir den Schlüssel an die Mitglieder der Wehr in Moorenbrunn mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit und dem Wunsch, dass sich alle in den Räumen wohlfühlen,“ erklärt Ralf Schekira, Geschäftsführer der WBG KOMMUNAL GmbH im Rahmen der Feierstunde.