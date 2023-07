Rund 31 500 Euro gehen an acht verschiedene Einrichtungen

Die Organe der wbg 2000 Stiftung haben für insgesamt acht sehr unterschiedliche Einrichtungen und Organisationen rund 31 500 € bewilligt. Die Spendenschecks übergibt Frank Thyroff, Vorstandsvorsitzender der wbg 2000 Stiftung.Der we integrate e. V. erhält 9 000 Euro für die Dolmetscherkosten im Rahmen der Maßnahme „we support“. Hierbei sollen Geflüchtete bei der Integration unterstützt werden. Die Förderung nehmen Projektleiterin Miriam Degmayr und Nimna Gerezghihier entgegen.Das Projekt „Inklusive Mobilität – Transportdreirad für vier Personen“ der Lebenshilfe Nürnberg e. V. wird mit 6 000 Euro gefördert. Von dem Geld wird eine Radkutsche angeschafft, mit der bis zu vier Personen transportiert werden können. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Herrmann Lechner nimmt den Spendenscheck entgegen.Der DEGRIN e. V. erhält 6 000 Euro für das Projekt „Heroes – Gegen Unterdrückung im Namen der Ehre“. In dem Projekt setzen sich junge Männer mit Migrationshintergrund aus sog. „Ehrenkulturen“ gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und für Gleichberechtigung ein. Ramona Nürnberger, Projektleiterin HEROES Nürnberg (DEGRIN e. V.), und Teilnehmer Ateia Mahmod nehmen den Spendenscheck entgegen.Für die Erweiterung und Modernisierung des IT-Bereiches bekommt der mudra e. V. eine Förderung in Höhe von 5 000 Euro. Damit kann die technische und organisatorische Ausstattung auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Der mudra-Mitarbeiter Max Hopperdietzel freut sich über den Spendenscheck.Eine Förderung in Höhe von 2 000 Euro geht an den Theater Zwangsvorstellung e. V. für das Projekt „TRIGGER – Nürnberger Festival für Politik und Menschenrechte in Theater und Performance“. Der Schwerpunkt liegt auf dem Themenkomplex der Menschenrechte, deren Schutz und den daraus resultierenden Forderungen nach Empowerment, Vielfalt und Demokratie. Der Festivalleiter Jörg René Hundsdorfer nimmt an der Übergabe teil.Für die Anschaffung eines Sonnensegels wird der Kinderhaus Kiste Kirchenweg e. V. mit 1 500 Euro gefördert. Das neue Sonnensegel soll die Kinder im Außenbereich vor zu viel Sonneneinstrahlung schützen und eine angenehme Spielumgebung schaffen. Die Vorstandsdamen Christine Radsack und Kathrin Rosenberg nehmen den Spendenscheck entgegen.Der Bund der Pfadfinder/innen e. V., Stamm Sigena, erhält 1 500 Euro für ein Bauprojekt, bei dem die Jugendlichen die Räumlichkeiten im neuen Stammesheim selbst neu isolieren. Über den Spendenscheck freut sich Enora Müller.Für die Anschaffung von Fahrradzubehör zur Aufrüstung des Fuhrparks erhält der Hilfe daheim Krankenpflege St. Willibald e. V. eine Förderung in Höhe von 500 Euro. Vorstandsmitglied Petra Jürgens und Geschäftsführer Clemens Preiß nehmen die Förderung entgegen.„Mit der heutigen Ausschüttung haben wir wieder eine ganze Reihe sinnvoller und guter Projekte zum Wohle der Stadtgesellschaft Nürnbergs gefördert. Einige wurden bereits realisiert, andere stehen noch davor, alle haben jedoch eine Förderung verdient. So freuen wir uns, dass wir als wbg 2000 Stiftung an vielen Stellen helfen konnten“, stellt Frank Thyroff fest.Anträge auf Unterstützung können an diewbg 2000 StiftungFrau PfisterGlogauer Straße 7090473 Nürnberggerichtet werden. Informationen und Antragsformulare gibt es im Internet unter www.wbg2000stiftung.de