Rund 25 400 Euro gehen an sechs verschiedene Einrichtungen

Die Organe der wbg 2000 Stiftung haben für insgesamt sechs sehr unterschiedliche Einrichtungen und Organisationen rund 25 400 € bewilligt. Die Spendenschecks übergibt Frank Thyroff, Vorstandsvorsitzender der wbg 2000 Stiftung.erhält der Vereinfür sein Bewegungsprojekt im Rahmen seiner Basketball-Aktivitäten. Der Verein startet damit an der Gretel-Bergmann-Schule und an der Bertolt-Brecht-Schule. Dazu hat er von dem Geld einen 3x3-Court angeschafft. Mit diesem sollen viele Kinder „in Bewegung“ gebracht werden. Über die Zuwendung freut sich Finanzvorstand Thomas Feneberg.Dererhält für den Webseiten-Relaunch eine Förderung von. Er ist eine private Bildungseinrichtung im handwerklich-gestalterischen Bereich und bietet mit einem ganzjährigen Werkstattjahr ein Vorpraktikum zur beruflichen und persönlichen Orientierung. Werkbund-Geschäftsführer Norbert Zlöbl nimmt die Förderung entgegen.Dieerhält für die Anschaffung neuer Zelte. Diese werden für das jährliche Zeltlager des Jugendverbandes benötigt. Zur Übergabe war leider kein:e Vertreter:in anwesend.Derbekommt einen Zuschuss in Höhe von. Auch er schafft damit Zelte für das jährliche Jugendzeltlager an. Mitglied der Stammesleitung Johanna Vogel, wird die Zuwendung entgegennehmen.Für die theatrale Forschungsarbeit zum Thema Sexismus bekommt dereine Förderung von. Damit soll das Thema im Rahmen eines Theaterstückes recherchiert werden. Es nahm die Geschäftsführerin Silke Würzberger teil.Das I, hatte für das Projekt „Kompetenzzentrum Bildung und Bürgerschaftliches Engagement“ einen Förderantrag über 5 000 Euro gestellt und bewilligt bekommen. Letztlich wurden jedoch nurbenötigt und abgerufen. Die Förderung nimmt Korbinian Frey entgegen, der ein tragende Rolle im Projekt besetzt.„Mit der heutigen Ausschüttung haben wir wieder eine ganze Reihe sinnvoller und guter Projekte zum Wohle der Stadtgesellschaft Nürnbergs gefördert. Einige wurden bereits realisiert, andere stehen noch davor, alle haben jedoch eine Förderung verdient. So freuen wir uns, dass wir als wbg 2000 Stiftung an vielen Stellen helfen konnten“, stellt Frank Thyroff anlässlich der Zuwendungsübergaben fest.Anträge auf Unterstützung können an diegerichtet werden. Informationen und Antragsformulare gibt es im Internet unter www.wbg2000stiftung.de Gruppenfoto: Über die Zuwendungen aus den Händen von Stiftungsvorstand Frank Thyroff (ohne Scheck) freuten sich Werkbund-Geschäftsführer Norbert Zlöbl, Tornado-Finanzvor-stand Thomas Feneberg, Wolfsherz-Geschäftsführerin Silke Würzberger, Korbinian Frey vom Zentrum Aktiver Bürger und das Mitglied der Stammesleitung Johanna Vogel (v.l.n.r.)Foto: Michaela Zoremba, wbg Nürnberg.