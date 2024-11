Richtfest mit Schlusssteinlegung für die neue Kindertagesstätte in Lichtenreuth gefeiert

Die Stadt Nürnberg und die WBG KOMMUNAL GmbH haben am Mittwoch, 27. November 2024, in Nürnberg-Lichtenreuth das Richtfest der neuen Kindertagesstätte gefeiert sowie feierlich den Schlussstein für diese gelegt. Der zweigeschossige Neubau in der Gertrud-Steinl-Straße 11 umfasst fünf Gruppen und soll zukünftig Platz für insgesamt 100 Kinder bieten. Aufgeteilt in zwei Krippengruppen im Erdgeschoss und drei Kindergartengruppen im Obergeschoss, erfüllt die neue Kita den Bedarf an hochwertigen Betreuungsplätzen in diesem aufstrebenden Stadtteil.Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König freut sich über die kontinuierliche Entwicklung des neuen Stadtteils Lichtenreuth: „Hier wird an der Zukunft Nürnbergs gebaut. Ein neuer Stadtteil entsteht – und viele Dinge passieren gleichzeitig. Neue Wohnungen werden gebaut, es entstehen Grünflächen und Parks und gleichzeitig errichten wir Betreuungsplätze“, so Marcus König. „Die Stadt Nürnberg setzt auch in finanziell angespannten Zeiten eine große Priorität auf Bildung und Betreuung.“Die Kita wurde mit besonderem Augenmerk auf Barrierefreiheit und Inklusion geplant. Ebenerdige Zugänge und ein Blindenleitsystem am Haupteingang sorgen für einfache Orientierung und uneingeschränkte Zugänglichkeit. Ein Aufzug verbindet alle Geschosse und ein behindertengerechtes WC im Erdgeschoss ergänzt die Ausstattung. Die Planung wurde in enger Abstimmung mit dem Behindertenrat der Stadt Nürnberg umgesetzt.„Mit einer begrünten Fassade aus vorgehängtem Holz und einem begrünten Flachdach, das mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet ist, setzt das Gebäude auf nachhaltige Bauweise und Energieeffizienz. Die Kita wird über Fernwärme und eine moderne Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung beheizt, während eine Fußbodenheizung in den Innenräumen für behagliche Temperaturen sorgt“, erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich das Nachhaltigkeitskonzept der Kita.Der großzügige Grundriss integriert die Gruppen- und Funktionsräume entlang der Außenwände, wodurch der zentrale Flurbereich zu einer offenen Spielfläche für die Kinder wird. Im Erdgeschoss befinden sich zudem Sonderräume wie eine Verteilerküche, ein Kinderwagenraum und der Zugang zum Außenspielbereich. Die Außentreppe an der Südseite dient gleichzeitig als zweiter Rettungsweg und verbindet die Räume im Obergeschoss direkt mit dem Garten.„Mit diesem Gebäude schaffen wir nicht nur eine moderne, barrierefreie Umgebung für unsere Kinder, sondern setzen auch auf ökologische Verantwortung. Es ist uns ein Anliegen, eine sichere und inspirierende Umgebung zu schaffen, in der Kinder optimal aufwachsen können“, erklärte Ralf Schekira, Geschäftsführer der WBG KOMMUNAL GmbH, anlässlich des Richtfestes.Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales führt aus: „Qualitativ hochwertige, wohnortnahe Bildung, Betreuung und Erziehung für Kinder fördert die Chancengerechtigkeit von Anfang an, unterstützt Eltern und ermöglicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In Lichtenreuth stellt die Kindertageseinrichtung auch den ersten Meilenstein für die soziale Infrastruktur dar – der neue Stadtteil belebt sich und die Quartiersentwicklung kommt in Gang. Weitere Bildungs-, Beratungs- und Begegnungsorte werden Schritt für Schritt folgen.“Die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte ist für Frühjahr 2026 geplant, um dann den Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren eine sichere und inspirierende Umgebung zum Spielen, Lernen und Wachsen zu bieten.Diese Maßnahme leistet einen wichtigen Beitrag, Nürnberg schrittweise inklusiver zu gestalten. Sie ist Teil des Nürnberger Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK).Den Ersten Aktionsplan hat der Nürnberger Stadtrat im Dezember 2021 einstimmig beschlossen. Um die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung in Nürnberg zu verwirklichen, wurden und werden umfangreiche Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.Weitere Informationen finden Sie unter www.inklusion.nuernberg.de