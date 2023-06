Richtfest für monopol491

Rund 13 Monate nach der Grundsteinlegung auf dem ehemaligen Areal der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, nunmehr das Quartier monopol491, an der Äußeren Sulzbacher Straße, ist der Rohbau fertig. Damit kann das traditionelle Richtfest als Dank an die Rohbauersteller im Beisein von Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, und Oberbürgermeister Marcus König gefeiert werden.



Durch die wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH (ein Tochterunternehmen der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen) werden in einem ersten Bauabschnitt im nordöstlichen Teil an der Äußeren Sulzbacher Straße rund 180 Mietwohnungen, 2- bis 4-Raum-Wohnungen, gefördert nach den Richtlinien der Einkommensorientierten Förderung des Freistaates Bayern, und verschiedene Gewerbeeinheiten errichtet.



Erneut kommen die Typen-Grundrisse der Mietwohnungen, die vom Bereich Architektur & Städtebau der wbg Nürnberg in Kooperation mit dem Architekturbüro Grabow & Zech, Nürnberg, entwickelt wurden, als Ansatz des seriellen Bauens zur Anwendung. Die Gebäude werden in Massivbauweise durch die Firma Ed. Züblin AG, Bereich Nürnberg, als Generalübernehmer errichtet. Die Fertigstellung erfolgt aus heutiger Sicht bis Ende 2024.



Dieser Bauabschnitt ist Bestandteil einer gesamtheitlichen Quartiersbetrachtung vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit. Bereits in der jetzigen Phase als Nachhaltige Baustelle zertifiziert, wurde bei der Planung besonderes Augenmerk auf die Energieeffizienz der Gebäude, ein Nahwärmenetz, BHKW- und PV-Stromerzeugung, Dachbegrünungen und letztlich ein künftiges E-Mobilitätsangebot im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes (ÖPNV, Car-Sharing, Fahrradstation) gelegt.



„Ich bin der wbg Unternehmensgruppe sehr dankbar, dass sie zur Erweiterung des Wohnungsangebotes in unserer Stadt hier fast 200 geförderte und dadurch preisgünstige Mietwohnungen errichtet. Diese Wohnungen werden dringend benötigt und leisten einen Beitrag zur Verringerung des Wohnungsmangels,“ freut sich der Vorsitzende der Aufsichtsräte der wbg Unternehmensgruppe, Oberbürgermeister Marcus König, aus Anlass des Richtfestes.



„Mit der Errichtung des Quartiers monopol491 nach den DGNB-Standards (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) zur Nachhaltigen Baustelle leistet ZÜBLIN einen wichtigen Beitrag zum klimafreundlichen Planen und Bauen der Zukunft. Zu unseren Maßnahmen gehören hier unter anderem die Verwendung von Ökostrom, energieoptimiertes Arbeiten und die sortenreine Trennung von Bauabfällen. Darüber hinaus schaffen wir durch Fassadenbegrünung und Freiflächen nicht nur bezahlbaren, sondern auch attraktiven Wohnraum“, sagt Projektleiter David Benkert, ZÜBLIN Direktion Bayern, Bereich Nürnberg.



„Planmäßig haben wir den Rohbau trotz schwieriger Rahmenbedingungen errichten können. Dafür gilt allen Beteiligten ein besonderer Dank. Das gewählte Partnerschaftsmodell mit der Züblin AG konnte die stetig steigenden Baukosten zumindest anteilig begrenzen. Dennoch werden die Wohnungen in der Herstellung deutlich teurer als geplant. Dies führt auch dazu, dass wir die weitere Bebauung des Geländes, auf dem im Endausbau rund 500 neue Mietwohnungen entstehen sollen, nicht im geplanten Zeitraum bauen können“, erklärt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira im Rahmen des Richtfestes.



Aufgrund der Kooperation mit der Firma Aldi SE Adelsdorf entstehen auf dem Nachbargrundstück in den nächsten Jahren weitere 56 freifinanzierte Wohneinheiten und ein neuer Discounter mit Bäckerfiliale.