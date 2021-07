Regenbogenbeflaggung an allen wbg-Geschäftsgebäuden

Mit einem Empfang von Oberbürgermeister Marcus König zum Christopher-Street-Day (CSD) am 23.07. starten die Pride Weeks 2021 in Nürnberg. Die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen nimmt dies zum Anlass und beflaggt ab diesem Tag bis Mitte August 2021 erstmals die Unternehmenszentrale und ihre vier KundenCenter mit Regenbogenfahnen.



„Als Träger des Preises für diskriminierungsfreie Unternehmenskultur 2021 zeigen wir damit, dass uns eine bunte und friedlich zusammenlebende Stadtgesellschaft ein wirkliches Anliegen ist. Wir sind damit nicht nur langjähriger Sponsor des CSD in Nürnberg, sondern auch das erste Wirtschaftsunternehmen im Konzern Stadt Nürnberg, an dessen Gebäuden - neben dem Rathaus - die Regenbogenfahnen wehen“, erklärt Unternehmenssprecher Dieter Barth zum Start der Pride Weeks in Nürnberg.

