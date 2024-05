Neuer Spielplatz am Georg-Ziegler-Weg in Nürnberg/Buch eröffnet

In Buch gibt es einen neuen Ort zum Entdecken und Toben: Am 14. Mai haben die Stadt Nürnberg und die WBG KOMMUNAL GmbH den Spielplatz am Georg-Ziegler-Weg feierlich eröffnet.



Die Anlage liegt unmittelbar hinter dem vor Kurzem eingeweihten Feuerwehrgerätehaus und ist als Erlebnis- und Begegnungsort konzipiert. Er ist für alle Kinder, Jugendlichen und Familien zugänglich. Beim Bau wurde großer Wert auf Inklusion gelegt, so dass die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung möglich ist.



Mit einer Gesamtfläche von rund 1.460 m² bietet der Spielplatz eine Vielzahl von spannenden Spielmöglichkeiten, die die Bedürfnisse von Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren ansprechen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 670.000 €.



„Es war uns sehr wichtig, die Auswahl der Spielgeräte in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und insbesondere über die Beteiligungsverfahren mit den Kindern vor Ort zu treffen“, erklärte Abteilungsleiterin Sabine Stahl von der WBG KOMMUNAL bei der Eröffnung.



Zu den Highlights gehören eine Seilbahn, eine Tampenschaukel, eine Hügelbahn für Roller und Inliner, ein Kletterturm mit Rutsche, ein Kletterwald, ein Sand- und Matschbereich mit Wasserpumpe sowie ein Bereich mit Obstbäumen und Obststräuchern. Mittig angeordnete Bänke laden zum Verweilen ein und ermöglichen den Erwachsenen einen guten Blick auf ihre spielenden Kinder.



„Wir sind stolz darauf, dass die von der Stadt festgelegten Qualitätsstandards vollständig erfüllt werden. Die wbg hat für die Stadt und ihre Familien einen tollen Ort der Begegnung geschaffen und vielleicht können wir ja hier auch spielerisch gleich einen möglichen Nachwuchs für die neuen Nachbarn vom Spielplatz, die Feuerwehr, generieren“, sagte Bürgermeister Christian Vogel.

(lifePR) (