Neubauten in der Neuburger Straße bezogen

In der Neuburger Straße im Stadtteil Eibach, im Mischgebiet zwischen Donauwörther Straße und Neuburger Straße, hat die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH 56 neue Mietwohnungen errichtet. Davon wurden 28 Wohneinheiten nach den Vorgaben der Einkommensorientierten Förderung des Freistaates Bayern finanziert. Die Wohnungen konnten nun termingerecht bezogen werden. Das ehemalige städtische Grundstück wurde von der Stadt Nürnberg im Rahmen des „Sonderprogramms Wohnen“ in den wbg-Konzern eingelegt.



Die Neubauten wurden in Massivbauweise errichtet. Die typisierten Grundrisse aller Wohnungen wurden entsprechend den Förderrichtlinien geplant. Es entstanden vier 3-geschossige bzw. 4-geschossige Mehrfamilienhäuser sowie 41 PKW-Stellplätze, davon 18 Carports. Die gute Energieeffizienz und die geringere CO2 Emission wurden durch die Nutzung von Erdwärme (Geothermie) erreicht. Die Wohnungen sind dementsprechend mit niedertemperatur-Fußbodenheizung ausgestattet.



Seitens der wbg Unternehmensgruppe wurden knapp 11 Mio. € investiert. Die Planung und Umsetzung auf dem Grundstück realisiert die wbg Nürnberg, Geschäftsbereich Architektur & Städtebau mit dem Büro für Freianlagen Lorenz und dem Tragwerksplaner Dr. Kreutz & Partner.

(lifePR) (