Neubau für die Freiwillige Feuerwehr fertiggestellt: Gerätehaus in Eibach zieht vom Zeitenwendeplatz in die Gundelfinger Straße

Am 13. Oktober 2023 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Eibach an die Freiwillige Feuerwehr Eibach übergeben.



Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses befindet sich an der Gundelfinger Straße, rund 700 Meter Luftlinie entfernt vom bisherigen Gerätehaus am Zeitenwendeplatz. Das Gebäude orientiert sich an einem Mustergerätehaus, das für die Freiwilligen Feuerwehren Nürnbergs entwickelt wurde. Nach drei Jahren Bauzeit zieht die Freiwillige Feuerwehr Eibach nun in ein Gebäude mit zwei Stellplätzen für Feuerwehrfahrzeuge und einer für Einsätze optimierten Anordnung von Umkleiden und Duschen. Das barrierefreie Gebäude verfügt über einen eigenen Sanitätsraum, einen Schulungsraum, ein Kommandantenbüro, einen Jugendraum, Lagerräume und eine Teeküche. Diese Ausstattung war am alten Standort durch Umbauten nicht zu realisieren. Für den Neubau hat die Stadt Nürnberg rund 5,3 Millionen Euro aufgewandt, die vom Freistaat Bayern mit 110.000 Euro bezuschusst wurden.



Feuerwehr-Bürgermeister Christian Vogel: „Heute ist ein schöner Tag für die Feuerwehr in Nürnberg und natürlich allen voran für die Kameradinnen und Kameraden hier in Eibach. Ich wünsche den Ehrenamtlichen schöne Stunden in ihrer ‚neuen Heimat‘ und, dass sie immer wohlbehalten von ihren Einsätzen hier wieder ankommen. Als Kirsche auf der Sahne wünsche ich ihnen, dass das neue Mehrzweckfahrzeug bald geliefert wird. Der Stellplatz dafür wäre jetzt da.“



Vor rund zehn Jahren fasste der Nürnberger Stadtrat den Beschluss, alle 18 Feuerwehrgerätehäuser der FFW im Stadtgebiet Nürnberg zu sanieren oder neu zu bauen. Alle Standorte wurden umfassend überprüft und nach Handlungsbedarf kategorisiert und priorisiert. In der Folge wurden Planungen aufgenommen und Lösungsansätze für alle Standorte entwickelt. Dies ist überregional ein in dieser Form einmaliges Projekt. Ab 2011 hatte eine Arbeitsgruppe den Sanierungsbedarf aller über das gesamte Stadtgebiet verteilten Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr geprüft und die vorhandenen Gegebenheiten mit den Ansprüchen an ein modernes Feuerwehrgerätehaus abgeglichen. Diese Prüfung ergab, dass der erste Schritt des Projekts die Sanierung der Gerätehäuser in Kornburg, Worzeldorf und Moorenbrunn und der Neubau in der Gartenstadt, Eibach und Buch sein sollten. Mit Eibach sind nun fünf dieser sechs Gerätehäuser inzwischen fertiggestellt und an die Ehrenamtlichen übergeben. Die nächsten Projekte sind der Neubau in Katzwang und die Sanierung in Altenfurt.



„Der Neubau der FFW Eibach wurde nach den Vorgaben für Feuerwehrgerätehäuser und den heutigen Anforderungen des Arbeitsschutzes errichtet. Er dient der Feuerwehr Nürnberg im Bedarfsfall als Versorgungsstandort und „Leuchtturm“ im Katastrophenfall“, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. Der Standort des Feuerwehrgerätehauses im Stadtgebiet sichert das schnellstmögliche Eintreffen der Einsatzkräfte am Einsatzort. Die Freiwillige Feuerwehr Eibach hat 39 aktive Mitglieder (4 Frauen) und 4 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr. Im Jahr 2022 wurde die Freiwillige Feuerwehr Eibach insgesamt 87-mal alarmiert.



Im Jahr 2017 wurde die WBG KOMMUNAL GmbH (WBG K) beauftragt, gemeinsam mit der Feuerwehr Nürnberg als Nutzerin, die Planungen für die Neubauten und Sanierungen schrittweise zu konkretisieren und zu realisieren.



„Durch den modularen Ansatz beim Neubau der Feuerwehrgerätehäuser konnten die Baukosten und auch die zukünftigen Betriebskosten optimiert werden. Ich freue mich, dass wir nun das zweite, neu gebaute Feuerwehrgerätehaus hier in Eibach an die Freiwillige Feuerwehr und damit an die der Stadt Nürnberg übergeben dürfen“, erklärt Ralf Schekira, Geschäftsführer der WBG KOMMNAL, GmbH im Rahmen der Feierlichkeit zur Schlüsselübergabe.