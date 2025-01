Neubau einer Dreifachturnhalle in Nürnberg-Wetzendorf beschlossen

Der Bau- und Vergabeausschuss hat am Donnerstag, 30. Januar 2025, grünes Licht für den Neubau einer modernen Dreifachturnhalle an der Parlerstraße im Stadtteil Wetzendorf gegeben. Die WBG KOMMUNAL GmbH plant das Projekt im Auftrag der Stadt Nürnberg.



Die Turnhalle wird in erster Linie der fußläufig erreichbaren Grundschule Forchheimer Straße für den Schulsport dienen. „Mit dieser Sporthalle schaffen wir nicht nur ideale Voraussetzungen für den Schulsport, sondern können auch für den Vereins- und Breitensport ein weiteres Angebot aufzeigen“, so Schul- und Sportreferentin Cornelia Trinkl. „Der Bau entsteht auf den von der Stadt in Erbpacht an den TSV Johannis 1883 Nürnberg e.V. vergebenen Flächen. Diese werden im Zuge der Maßnahme teilweise modernisiert und neu angelegt“, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.



Die neue Sporthalle wird als kompakter, funktionaler Baukörper mit einer Holzfassade errichtet. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sorgen für eine nachhaltige Energieversorgung. Um die Lärmbelastung für das geplante Wohngebiet im Norden zu minimieren, wird besonderer Wert auf den Schallschutz gelegt. Das Gebäude ist barrierefrei konzipiert und verfügt über eine Zuschauertribüne für bis zu 200 Personen.



Dank flexibler Trennvorhänge lässt sich die Sporthalle in drei separate Bereiche unterteilen, wodurch eine parallele Nutzung für verschiedene Sportarten wie Handball, Basketball, Badminton, Volleyball oder Turnen möglich ist. Ergänzend wird ein Gymnastikraum im Obergeschoss entstehen.



Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 20,6 Millionen Euro. Aus heutiger Sicht ist der Baubeginn für das zweite Quartal 2025 vorgesehen, die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Sporthalle ist Ende 2028 geplant. Der Zeitplan kann sich jedoch aufgrund der erforderlichen archäologischen Untersuchungen verändern.

