Nachruf für Peter H. Richter

Am Samstag, dem 12. Februar 2022, verstarb nach schwerer Krankheit, kurz vor seinem 79. Geburtstag, der ehemalige Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH Immobilien-unternehmen, Peter H. Richter.



Peter H. Richter war bis 31. Dezember 1994 der Vorsitzende der Geschäftsführung der werksverbundenen Wohnungsunternehmen der BASF AG und der Geschäftsführer der Pensionskasse der BASF AG mit Sitz in Ludwigshafen. Oberbürgermeister Peter Schönlein holte den ausgewiesenen Wohnungswirtschaftler als Nachfolger des damaligen wbg-Geschäftsführers Andreas Burgis nach Nürnberg.



Peter H. Richter wurde zum 1. Januar 1995 als Geschäftsführer der damaligen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg mbH bestellt und hat diese Funktion bis zu seinem Ruhestand am 30. September 2009 ausgeübt. In seine Amtszeit fiel die Integration der im Jahre 1994 erworbenen Unternehmen Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH und Fränkische Wohnungsbaugesellschaft mbH. Auch die Gründung der wbg 2000 Stiftung und des Tochterunternehmens WBG KOMMUNAL GmbH gehen auf seinen unternehmerischen Weitblick zurück. Im Rahmen des Anteilsverkaufes der Mehrheit der wbg-Geschäftsanteile von der Stadt Nürnberg an die Städtische Werke Nürnberg GmbH engagierte er sich für den Erhalt der Eigenständigkeit der wbg Nürnberg im Konzern Stadt Nürnberg. Daraus ergab sich dann im Jahr 2004 die Umfirmierung in den heutigen Firmennamen wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen. Er hat sich stets für die Belange und zum Wohle der wbg-Unternehmensgruppe gegenüber Politik, Verwaltung und Gesellschaft eingesetzt.



Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit war eine wirtschaftliche energetische Sanierung des Wohnungsbestandes, die er bereits kurz nach seinem Dienstantritt in Nürnberg forcierte. Auch lag ihm die wbg-Wohnanlage Nordostbahnhof sehr am Herzen. So legte das Unternehmen seinen Modernisierungsschwerpunkt ab dem Jahre 2000 auf dieses Quartier und investierte dort seither rund 150 Millionen Euro. Das dort entstandene Wohnprojekt „OLGA – Oldies leben gemeinsam aktiv“ war ihm eine Herzensangelegenheit, das er auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand immer wieder besuchte.



Er hat die Entwicklung der wbg Nürnberg zu einem wirtschaftlich starken und leistungsfähigen kommunalen Immobilienunternehmen maßgeblich gestaltet und geprägt.



Aufgrund seiner hohen fachlichen Kompetenz wurde er in verschiedene Gremien der Wohnungswirtschaft berufen. So war er unter anderem von 1995 bis 2008 Mitglied im Fachausschuss kommunale Wohnungsunternehmen und von 2001 bis 2009 Mitglied des Verbandsrates des VdW Bayern – Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V., vom 18.04.1996 bis 07.07.2009 Vorsitzender der Vereinigung der Wohnungsunternehmen in Mittelfranken e. V. und von 1995 bis 2009 Mitglied im Verbandsausschuss des Arbeitgeberverbandes der Deutschen Immobilienwirtschaft e. V., davon von 2005 bis 2009 als dessen Vorsitzender.



Für sein Wirken erhielt er 2009 den „Ehrenring für hervorragende Verdienste“ um die Wohnungswirtschaft in Bayern.



Bis zur Trauerfeier für Peter H. Richter werden die Fahnen vor der Unternehmenszentrale und den vier KundenCentern mit einem Trauerflor geschmückt. In der wbg-Zentrale, Glogauer Straße 70, liegt von Mittwoch bis zur Trauerfeier ein Kondolenzbuch auf.