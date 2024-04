Musterhaus im RieterBogen Kornburg eröffnet: Meilenstein für nachhaltiges Wohnen

In dem idyllisch gelegenen Neubaugebiet im Süden Nürnbergs errichtet die WBG Beteiligungs GmbH, eine Tochter der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen, insgesamt rund 170 Wohneinheiten - von der Eigentumswohnung mit Weitblick bis zum geförderten Reihenhaus. Zusätzlich standen 12 Baugrundstücke zum Verkauf.Wesentliches Merkmal diese Baugebietes ist eine besondere nachhaltige Wärmeerzeugung, so beziehen 67 Einheiten ihre Energie über ein zentrales Nahwärmenetz mit Holzpellets, die restlichen rund 100 heizen mit „kalter Nahwärme“. Dabei handelt es sich um einen rund 1,3 Hektar großen Erdwärme-Flächenkollektor, für den die N-ERGIE rund 16 Kilometer Kunststoffrohre in zwei nahegelegenen Feldern vergraben hat. Die Anlage ist eine der größten ihrer Art in Nordbayern. Mit Hilfe der Photovoltaikanlage sind die Häuser und Wohnungen bilanziell CO2-neutral.Eine weitere Besonderheit des RieterBogens in Kornburg sind die fünf begrünten Erschließungshöfe. Mit schattenspendenden Bäumen und Sitzgelegenheiten laden sie als nachbarschaftlicher Treffpunkt zum Verweilen ein. Für Kinder gibt es jede Menge Platz zum Spielen, „grüne Mulden“ leiten das Regenwasser ab und tragen zum Artenschutz bei. Praktisch und schön anzusehen: Die begrünten Dächer dienen als Wärmedämmung im Winter und als Hitzeschutz im Sommer.Aktuell stehen fünf Reihenhäuser vom Typ LUX, vier Doppelhaushälften vom Typ VITA und sieben Eigentumswohnungen vom Typ RBK 218 zum Verkauf. Der Vertriebsstart für weitere zehn Förderhäuser ist für Herbst 2024 geplant, die Fertigstellung soll nach derzeitigem Stand 2026 erfolgen. Aktuell sind 72 Einheiten bezogen.Damit sich Interessenten ein Bild vom Wohnen im RieterBogen machen können, wurde nun ein Musterhaus Typ LUX inmitten des Baugebietes erstellt und komplett eingerichtet. Durch wbg-Geschäftsführer Frank Thyroff wurde es nun eröffnet. „Wir freuen uns, dass wir hier in Kornburg als Bauträger einerseits einen Beitrag für eine moderne Stadtentwicklung und andererseits durch das speziell für diesen Standort entwickelte Förderhaus auch einen Beitrag für junge Familien zum Verbleib im Stadtgebiet leisten“, sagte er im Rahmen der Musterhauseröffnung.Siegfried Dengler, Leiter des Stadtplanungsamtes, betonte die Bedeutung des Projekts für die Stadtentwicklung. Der RieterBogen sei ein „wegweisendes Beispiel für zukunftsorientiertes und nachhaltiges Wohnen“, das die bestehende Bebauungsstruktur aufgreift und gleichzeitig modernen Wohnkomfort bietet.Am Sonntag, 28. April, öffnet das Musterhaus von 14 bis 16 Uhr erneut seine Türen. Anmeldung und individuelle Terminvereinbarung unter www.wbgbautraeger.nuernberg.de oder (0911) 8004 147.