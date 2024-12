Mieterehrungen 2024

Alljährlich zum Jahresende werden durch die wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Mieterinnen und Mieter geehrt, die auf eine 50-, 60- und 65-jährige Mietvertragsdauer zurückblicken können.



Gemäß einer langen Tradition wurden die Jubilare in die Repräsentationsräume „Nürnberger Altstadt“ im Kreuzgassenviertel der Lorenzer Altstadt zu kleinen Feierstunde mit Kaffee und Kuchen einzuladen.



In diesem Rahmen wurden die Glückwünsche der Geschäftsleitung, ein weihnachtliches Blumengebinde und Geschenke übergeben. Für die „50-jährigen“ Mieter gab es einen Geschenkkorb, für die „60-jährigen“ einen Mietnachlass in Höhe einer Monatsmiete und für die „65-jährigen“ einen in Höhe von 1 ½ Monatsmieten.



In diesem Jahr handelte es sich um insgesamt 121 Jubilare, davon



77 Mietparteien mit einer 50-jährigen Vertragsdauer,

36 Mietparteien mit einer 60-jährigen Vertragsdauer,

8 Mietparteien mit einer 65-jährigen Vertragsdauer.



„Es war uns auch in diesem Jahr eine wirkliche Freude, unsere langjährigen Mieterinnen und Mieter zu beschenken. Die große Anzahl der Jubilare ist alle Jahre wieder der lebende Beweis dafür, dass man bei der wbg-Unternehmensgruppe gut wohnen und auch im Alter in Geborgenheit leben kann“, stellt wbg-Pressesprecher Dieter Barth, im Rahmen der Jubiläumsfeier fest.

