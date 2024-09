Geschäftsführer Frank Thyroff geht in den Ruhestand

Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Diplom-Kaufmann Frank Thyroff geht nach 15 Jahren Dienstzeit bei der wbg Nürnberg zum 30. September 2024 in den Ruhestand. Gemäß den Beschlüssen der Aufsichtsräte der wbg Unternehmensgruppe wird der bisherige technische Geschäftsführer Diplom-Ingenieur Ralf Schekira ab 1. Oktober 2024 Alleingeschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH und der WBG KOMMUNAL GmbH.



Frank Thyroff, geboren in Marktredwitz, studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Betriebswirtschaftslehre und beendete das Studium als Diplom-Kaufmann. Seine berufliche Laufbahn begann er 1982 bei der Firma Diehl.



Im Jahr 1991 trat er in die Dienste der Stadt Nürnberg ein und wurde zunächst stv. Leiter des Amtes für Wirtschaft, ab Juli 1993 leitete er diese Dienststelle.



Zum 1. Oktober 2009 wurde er zum Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen sowie der WBG KOMMUNAL GmbH bestellt.



Vor zehn Jahren wurde er in den Vorstand des VdW Bayern gewählt. Er vertrat die Interessen kommunaler Wohnungsunternehmen in der Bundesarbeitsgemeinschaft für kommunale Wohnungsunternehmen beim GdW und hat sich in der Arbeitsgemeinschaft Großer Wohnungsunternehmen (AGW) von Beginn an stark für den Arbeitskreis Betriebswirtschaft engagiert, dessen stellvertretender Leiter er seit 2022 war.



Er war Gründer und bis vor zwei Jahren Vorstandsmitglied des Vereins „Zeit für Ethik“ und begleitete die Clusterpolitik der Metropolregion, die er als Wirtschaftsförderer initiiert hat, bis Ende 2023 als Vorstandsmitglied der ENERGIEregion Nürnberg e. V.



Wesentliche Highlights bei der wbg waren die Steuerung des Kommunalkonsortiums zur Abgabe eines Übernahmeangebots für die GBW-Wohnungen, die strategische Neuausrichtung der wbg einschließlich der Umsetzung moderner Managementmethoden und einer Digitalisierungsstrategie sowie eine sozialorientierte Quartiersentwicklung, z. B. mit SIGENA-Stützpunkten.



In der Dienstzeit von Frank Thyroff - ab 2012 mit seinem Geschäftsführerkollegen Ralf Schekira - wurden rund 3260 Wohneinheiten modernisiert und umgebaut, rund 1150 Wohnungen für den Bestand neu gebaut und rund 660 Einheiten durch den Bauträger errichtet und verkauft. Die Bilanzsumme stieg von rund 500 Mio. Euro auf rund eine Milliarde Euro.



Darüber hinaus war dieser Zeitraum geprägt vom Aufbau der WBG KOMMUNAL zu einer Gesellschaft mit einem Auftragsvolumen von 1,5 Milliarden Euro, den Aufbau eines eigenen Bauplanungsbereiches mit über 40 Mitarbeitenden und die Ausweitung des Bauträgergeschäfts.



Die finanzielle Absicherung des Wachstumskurses durch einen Großkredit mit der europäischen Förderbank CEB leitete er ebenso in die Wege, wie die Zertifizierung der Nachhaltigkeit.



Außerdem war er ständiger Gast beim AK Planen und Bauen des Bayer. Städtetags und Mitglied im IHK-Ausschuss Fachkräftesicherung.



Der Austausch und die Kooperation mit anderen Wohnungsbauunternehmen und -genossenschaften waren ihm immer eine Herzensangelegenheit, vor allem natürlich die Partner in der mittelfränkischen Vereinigung.



Ralf Schekira, geboren in Döbeln, schloss die TU Bergakademie Freiberg als Diplom-Ingenieur Tiefbau ab. Es schloss sich ein Studium für Bauingenieurwesen/Hochbau an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen Zittau/Görlitz an, das er ebenfalls als Diplom-Ingenieur (FH) absolvierte. Später folgte noch im Rahmen des St. Galler Management Programms „Strategie-/Marketing-/Finanzmanagement“ die Leadership- Zertifizierung.



Von 1992 bis 2004 war Ralf Schekira in den Bereichen Bauleitplanung, Bauplanung und Projektsteuerung für den Gewerbe- und Wohnungsbau als selbstständiger Ingenieur tätig. Von 2004 bis 2012 fungierte er als Alleingeschäftsführer der GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH und der „Elstertal“ Infraprojekt GmbH mit den Tätigkeitsschwerpunkten Wohnungswirtschaft und kommunales Immobilienmanagement.



Am 1. August 2012 kam er als technischer Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen und der WBG KOMMUNAL GmbH nach Nürnberg. Ergänzend zu den Tätigkeitsschwerpunkten Wohnungswirtschaft und Bauträger sowie kommunale Baudienstleistungen war es ihm immer ein Anliegen, gemeinsam mit seinem Geschäftsführerkollegen Frank Thyroff die wbg Unternehmensgruppe zukunftsorientiert und erfolgreich aufzustellen.



Er ist Vorsitzender des Fachausschusses Planung/Technik/Energie des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., Mitglied im Fachausschuss kommunaler Wohnungsunternehmen des VdW Bayern, Mitglied im Vorstand der Vereinigung der Wohnungsunternehmen in Mittelfranken und Aufsichtsratsvorsitzender der BZG Baustoffzentralgesellschaft mbH sowie Mitglied im Klimabeirat der Stadt Nürnberg.



„Mit Frank Thyroff verabschieden wir einen verdienten Geschäftsführer in den Ruhestand, der klare Vorstellungen zu einem sozial orientierten kommunalen Immobilienunternehmen umgesetzt hat. Er hat die Entwicklung der wbg Unternehmensgruppe positiv und stets im Sinne der Gesellschafter beeinflusst“, sagte der Vorsitzende der Aufsichtsräte der wbg Unternehmensgruppe Oberbürgermeister Marcus König bei der Verabschiedung.



Weiter führte er aus: „Ralf Schekira habe ich als ausgewiesenen Fachmann sowohl des gesamten Baugeschehens als auch der betriebswirtschaftlichen Belange unserer wbg kennengelernt. Durch seine verbindliche und höchst zuverlässige Arbeitsweise hat er sich für die Alleingeschäftsführung der wbg Unternehmensgruppe empfohlen. Auf ihn und sein Team baue ich in der Zukunft und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm.“

