Einweihung SIGENA-Nachbarschaftstreffs in der Grünewaldstraße

Mit einem Festakt ist der neue SIGENA-Nachbarschaftstreff in der Grünewaldstraße 16 feierlich eröffnet worden. Es ist die siebte Einrichtung dieser Art, realisiert von der wbg Nürnberg in Kooperation mit Diakoneo. Gleichzeitig wurde das neu errichtete Wohngebäude eingeweiht, das mit zahlreichen sozialen und ökologischen Qualitäten überzeugt.



Die ehemalige Garagenfläche wurde für das Projekt komplett neu erschlossen. Aufgrund von Bombenschäden aus dem Zweiten Weltkrieg mussten rund 4.500 Tonnen belastetes Erdreich fachgerecht entsorgt werden. Der Neubau umfasst 34 Wohnungen mit zwei bis fünf Zimmern, darunter 12 geförderte EOF-Wohnungen, von denen sechs für SIGENA reserviert sind. Drei dieser Wohnungen sind speziell für Rollstuhlfahrer konzipiert. Alle geförderten Wohnungen sind barrierefrei ausgeführt, fast alle weiteren barrierearm.



Das Gebäude ist ein Effizienzhaus 55 EE, verfügt über eine Dachkonstruktion mit Holzfaserdämmung, extensive Gründächer sowie eine Regenwasserversickerung auf dem Grundstück. Der begrünte Innenhof mit Spielplatz, eine Tiefgarage, Lastenradboxen sowie Fassadenbegrünung unterstreichen den Anspruch an nachhaltiges und familienfreundliches Wohnen.



Der neue SIGENA-Treffpunkt im Erdgeschoss bietet Raum für Begegnung, Unterstützung und Beratung im Quartier. Mittlerweile gibt es einen Spieletreff, Bewegungsprogramme, eine Pizzaparty und ein Frühstücksangebot für Alleinerziehende. Jeden Donnerstag findet von 14 bis 16 Uhr ein offenes Treffen, statt. Zum Wohl der Menschen arbeitet Diakoneo mit Partnern wie der Diakoniestation Maxfeld ambulante Pflege und dem Seniorennetzwerk Nordstadt zusammen. „SIGENA steht für gelebte Nachbarschaft, der Möglichkeit sich Einzubringen und für Zusammenhalt im Quartier“, so die zuständige Koordinatorin Sabine Rabus.



Ralf Schekira, Geschäftsführer der wbg Nürnberg, betont: „Der Neubau in der Grünewaldstraße verbindet soziale Verantwortung mit architektonischer Qualität. Besonders freut mich, dass wir hier ohne gesetzliche Verpflichtung geförderte und barrierefreie Wohnungen geschaffen haben – und mit dem SIGENA-Treff einen weiteren wichtigen Baustein für gutes Zusammenleben setzen konnten.“



Bürgermeister Christian Vogel hebt hervor: „Ich bin tief beeindruckt, was hier an der Grünewaldstraße aus einer einstigen Garagenfläche entstanden ist. Statt Blech und Asphalt haben wir heute ein Zuhause für Menschen – mit viel Herz, sozialem Miteinander und ökologischer Verantwortung. Das zeigt, wie wir unsere Stadt lebendig und nachhaltig gestalten können, wenn wir mutig neue Wege gehen.“



Sozialreferentin Elisabeth Ries erklärt: „SIGENA steht für eine moderne Quartiersarbeit, die auf Augenhöhe und Mitgestaltung setzt. Dass dieses Projekt nun auch am Nordbahnhof angekommen ist, ist ein großer Gewinn für die Nachbarschaft.“

