Café am Wöhrdersee hat neuen Pächter

Auf Wunsch der Lebenshilfe Nürnberg e.V., wurde der Pachtvertrag für das Café am Wöhrdersee zum 31.01.24 im Einvernehmen mit der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen aufgelöst. Die Nachfolge wurde ausgeschrieben. Die Suche nach einem neuen Pächter gestaltete sich aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen aufwändig, hat jedoch aus der Sicht der wbg Nürnberg zu einem guten Ergebnis geführt.



Am 29.02.24 wurde der neue Pachtvertrag mit der LKD Strand Café GmbH unterzeichnet, der ab 1. März 2024 läuft. Gesellschafter dieses neugegründeten Unternehmens sind erfahrene Nürnberger Gastronomen, die bisher unter anderem einen großen Biergarten am Marienberg und ein kleines Cateringunternehmen betreiben.



Nach kurzen Renovierungsarbeiten und der Planung der organisatorischen Abläufe wird „Das Strandcafé am Wöhrdersee“ die Türen für seine Gäste im April öffnen. Das genaue Datum wird noch bekannt gegeben. Dann wird auch die öffentliche Toilette wieder zugänglich sein.



„Wir freuen uns, dass wir in der Gastronomie erfahrene Pächter gefunden haben und gehen davon aus, dass das künftige Angebot von den Menschen aus der Umgebung und auch von den Spaziergängerinnen und -gängern gut angenommen wird“, erklärt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira bei der Vorstellung des neuen Pächterteams.



„Über den Zuschlag für das Café am Wöhrdersee durch die wbg Nürnberg haben wir uns sehr gefreut. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer Erfahrung und unserem Engagement an dieser Stelle zum Wohle der Menschen erfolgreich sein werden. Aus heutiger Sicht werden wir im Laufe des Monats April das Strandcafé am Wöhrdersee öffnen“, stellt Janusz Lal von der LKD Strand Café GmbH fest.

