Bauarbeiten beginnen

Auf dem ehemaligen Areal der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, heute monopol491 genannt, an der Äußeren Sulzbacher Straße tut sich was. Durch die wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH (ein Tochterunternehmen der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen) beginnen in diesen Tagen die Bauarbeiten.



In einem ersten Bauabschnitt werden im nordöstlichen Teil an der Äußeren Sulzbacher Straße rund 180 Mietwohnen, gefördert nach den Richtlinien der Einkommensorientierten Förderung des Freistaates Bayern, und verschiedene Gewerbeeinheiten errichtet.



Die teilweise modularen Grundrisse der Mietwohnungen wurden vom Bereich Architektur & Städtebau der wbg Nürnberg in Kooperation mit dem Architekturbüro Grabow & Zech, Nürnberg, entwickelt. Die Gebäude werden in Massivbauweise durch die Firma Züblin AG als Generalübernehmer errichtet.



Die Fertigstellung erfolgt aus heutiger Sicht Ende 2024.