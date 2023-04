5 000 Euro gehen an Förderverein Johann-Pachelbel-Realschule

Die Organe der wbg 2000 Stiftung haben für den Förderverein der Johann-Pachelbel-Realschule eine Förderung in Höhe von 5 000 € bewilligt.Die Zuwendung ist bestimmt für die Neugründung einer „Bläserklasse“ und die Anschaffung der dazu benötigten Instrumente. Bisher wurden diese gemietet, nun sollen sie erstmals gekauft werden. Der Kauf bietet den Vorteil, dass keine monatlichen Kosten in Form von Leihgebühren anfallen, die von den Lernenden in der Bläserklasse getragen werden müssen. So können auch Jugendliche das Angebot nutzen, deren Eltern finanziell nicht besonders gut aufgestellt sind. Die Teilnahme an der Bläserklasse umfasst auf freiwilliger Basis die 5. und 6. Jahrgangsstufe, jeder erlernt ein Blasinstrument seiner Wahl.„Mit dieser Zuwendung unterstützen wir gemäß unserer eigenen Förderschwerpunkte erneut Kinder und Jugendliche. Einen Vorteil haben vor allem diejenigen, die das Angebot aus wirtschaftlichen Gründen sonst nicht annehmen könnten. Die Möglichkeit der Teilhabe an diesem Angebot ist uns dabei sehr wichtig“, erläutert wbg-Prokurist Frank Jedzik als Mitglied des Stiftungsvorstandes anlässlich der Zuwendungsübergabe im Rahmen des Frühjahrskonzertes der Johann-Pachelbel-Realschule.Anträge auf Unterstützung können an diegerichtet werden. Informationen und Antragsformulare gibt es im Internet unter www.wbg2000stiftung.de