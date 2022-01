36 600 Euro gehen an acht verschiedene Einrichtungen

Die Organe der wbg 2000 Stiftung haben für insgesamt acht sehr unterschiedliche Einrichtungen und Organisationen 36 600 € bewilligt. Die Spendenschecks übergibt wbgPressesprecher Dieter Barth als Mitglied des Beirates der wbg 2000 Stiftung.erhält das Projektals Finanzierungsbeitrag für die Anschaffung von 20 Notebooks. Damit werden digitale Lesestunden angeboten, die gerade in Zeiten der Pandemie von Bedeutung sind, die aber auch danach hervorragend genutzt werden können. Über die Zuwendung freuen sich Rektor i.R. Peter Gruber, ehrenamtlicher Projektkoordinator, und Wolfgang Neumüller, Leitung „ZAB-Zentrum Aktiver Bürger“.Daserhält für das Projekt „Dialog: Kultur & Demenz“ eine Förderung von. Damit wird eine digitale Plattform finanziert, die es ermöglichen soll, dass insbesondere demente und hochbetagte Menschen sowie deren Angehörige einen interaktiven Kulturkalender und dessen Angebotsinhalte nutzen können. Es freut sich der Projektleiter Gerontologie, Georg Weigl, über den Zuschuss.erhält für die Kindertagesstätte in der Ostendstraße. Damit sollen die vorhandenen Freiflächen in essbare Spiel- und Erlebnislandschaften umgestaltet werden. Zur Übergabe waren erschienen: Hermann Lechner, stv. Vorsitzender und Marco Höyns, Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe Nürnberg.Diebekommt einen Zuschuss in Höhe vonfür die Neuauflage seiner Tätigkeits-Broschüre. Darin werden die Aktivitäten dieser privaten Bildungseinrichtung beschrieben. Geschäftsführer Norbert Zlöbl nimmt die Förderung entgegen.Für die Gostenhofer Ateliertage GOHO bekommt dereinen Zuschuss in Höhe von. Damit wird die vielfältige Kleinkunstszene in Gostenhof gefördert, was gerade in Zeiten der Pandemie sehr wichtig ist. Es nahm der Vorsitzende von GOHO e. V., Wilhelm Wiesner, teil.Derbekommt für ein Projekt im Rahmen der Sanierung der Einrichtung. Damit werden die Kinder spielerisch an die Aufgaben der auf der Baustelle tätigen Menschen herangeführt.Das Kulturprojekt „Extrem laut und unglaublich nah“ des Vereinserhält einen Zuschuss in Höhe von. Damit wird ein Pandemie-Projekt gefördert, das die Kunst- und Kulturszene, insbesondere im Bereich rund um den Plärrer, unterstützt.Der Vereinhat einen Förderantrag für das Theaterprojekt „Der Puzzlemacher“ im Haus des Spiels gestellt. Er bekommt einen Zuschuss von. Die Regisseurin des Stücks, Nicole Schymiczek freut sich über die Unterstützung.„Mit der heutigen Ausschüttung haben wir wieder eine ganze Reihe sinnvoller und guter Projekte zum Wohle der Stadtgesellschaft Nürnbergs gefördert. Einige wurden bereits realisiert, andere stehen noch davor, alle haben jedoch eine Förderung verdient. Manche gibt es nur, weil Corona die Aktionen erforderlich machte. So reagieren wir als wbg 2000 Stiftung immer wieder auf aktuelle Ereignisse“, erläutert Dieter Barth anlässlich der Zuwendungsübergaben.Anträge auf Unterstützung können an diegerichtet werden. Informationen und Antragsformulare gibt es im Internet unter