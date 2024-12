32 900 Euro für 14 verschiedene Einrichtungen

Die Spendenschecks übergeben die Vorsitzende des Beirates der wbg 2000 Stiftung, Elisabeth Ries, und der Vorsitzende des Vorstandes der wbg 2000 Stiftung Ralf Schekira.



5 000 Euro gehen an CISS e. V., Christliche Initiative für Strafgefangene und Strafentlassene, für die Anschaffung von Küchengeräten für die Küche einer Wohngemeinschaft, in der rund 30 ehemalige Strafgefangene und Betreuende leben. Den Scheck nehmen die erste Vorständin Prof. Dr. Margareta Klinger und der stv. Leiter Stefan Hagl entgegen.



Der INTEGRAL e. V. wird mit 4 000 Euro für eine neue Profi-Spülmaschine für die Freizeit- und Begegnungsräume für Menschen mit und ohne Behinderung in Gibitzenhof gefördert. Es freut sich über den Scheck Diplom Sozialpädagoge Günter Frank.



Der AURA Nürnberg e. V. erhält 3 000 Euro für einen neuen Markenauftritt, der das künftige Erreichen der Zielgruppen verbessern soll. Dabei handelt es sich insbesondere um Frauen und Mädchen mit und ohne Behinderung, die zu den Themen „Selbststärken – Selbstbehaupten – Selbstverteidigen“ geschult werden sollen. Über die Zuwendung freuen sich die Vorstandsfrauen Liesl Weiß und Andrea Schorn.



Das Kinderzentrum Kunterbunt gGmbH wird mit 3 000 Euro für einen „Aktiven Bewegungsgarten“ in der Kindertagesstätte Stadtpiraten gefördert. Damit sollen die Lust auf Bewegung bei den Kindern geweckt und die alarmierende Übergewichtsrate gesenkt werden. Den Spendenscheck nimmt entgegen Constanze Pudenz, Mitarbeiterin Fundraising, PR & Unternehmenskommunikation.



Mit 2 400 Euro wird die Feuerstelle des Aktivspielplatzes Gostenhof renoviert. Der Aktivspielplatz Gostenhof e. V. ist Betreiber der Einrichtung und bekommt von der Stadt Nürnberg einen Betriebskostenzuschuss zur Deckung der laufenden Kosten. Solche Investitionen sind darin nicht vorgesehen. Die Leiterin des Spielplatzes, Brigitte Schraml-Morgott, nimmt den Scheck entgegen.



Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ Nürnberg-Stadt e. V., richtet eine Jugendlounge im Anwesen Vordere Sterngasse 1 ein. Er schafft damit ein Angebot für Tagungen und für Jugendprojekte. Dieses Vorhaben wird mit 2 000 Euro gefördert, worüber sich Blanka Weiland und Sophie Will, Geschäftsführung und Jugendreferat BDKJ, freuen.



Der LJKE e. V. – Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen erhält eine Zuwendung in Höhe von 2 000 Euro für das Projekt „plan_los – Bayerische Jugendkunst-Schultage als Kreativlabor in Nürnberg“. Damit soll einer möglichst heterogenen Gruppe ermöglicht werden, sich über gesellschaftlichen Zusammenhalt auszutauschen und selbstermächtigt ihren Sozialraum mitzugestalten. Die Leiterin Sabine Eitel und Wiebke Zetzsche, Koordinatorin für kulturelle Bildungsprojekte und Initiatorin von plan_los, nehmen den Spendenscheck entgegen.



2 000 Euro gehen an das Gostner Hoftheater e. V. für die Eigenproduktion „Kohlhaas – Das Recht bin ich“. Die Jugendinszenierung des Gostner Hoftheaters basiert auf der Novelle von Heinrich Kleist und beschäftigt sich mit dem Thema Recht und Gerechtigkeit. Die leitende Theaterpädagogin Amelie Hetterich freut sich über die Zuwendung.



Das ISKA, Institut für Soziale Arbeit und Kulturelle Arbeit, erhält 2 000 Euro für KOLEO. KOLEO ist ein offener Raum, der kostengünstig von Initiativen aus dem sozialen und kulturellen Sektor angemietet werden kann. Der Betrag wird für die Einrichtung verwendet. Nicolas Eichholz, Bereichsleiter Anders Wirtschaften, nimmt den Spendenscheck entgegen.



Für sein Mitmach-Modul „Brücken bauen“ im Rahmen des mobilen museumpädagogischen Römer-Projekts bekommt das KINDERMUSEUM – Museum im Koffer 2 000 Euro. Mit dem Projekt wird Schülerinnen und Schülern unterhaltsam und spannend die faszinierende Welt der römischen Architekturgeschichte vermittelt. Es freut sich über die Unterstützung Elisabeth Blumthaler, Kuratorin für das Mobile Museum im Koffern.



Der evangelische Kindergarten St. Markus bekommt für die Anschaffung eines neuen Nestkorbes für die vorhandene Nestschaukel den Betrag von 1 600 Euro. Der alte Nestkorb war beschädigt und konnte nicht mehr repariert werden. Die Leitung des Kindergartens, Anita Ivanisevic, bedankt sich herzlich für die Förderung.



Das Projekt „Familienpatenschaften“ des ISKA, Institut für Soziale Arbeit und Kulturelle Arbeit wurde 20 Jahre alt. Um auf das Angebot und auf das Jubiläum hinweisen zu können, hat die ISKA 1 500 Euro erhalten. Damit wurden die Familienpatenschaften bekannter und etablierter in der Gesellschaft. Es dankt Philipp Schmuck, Leitung der Familienpatenschaften der ISKA.



Die Erziehungs-, Paar- und Lebensberatung der Stadtmission Nürnberg darf sich über 1 200 Euro freuen. Das Geld wird verwendet für die Befestigungen von Hängematten, die für die Arbeit der Beratungsstelle sehr wichtig sind. Die Förderung nahm Einrichtungsleiterin Elisabeth Rümenapf entgegen.



Das Kinder- und Jugendhaus Nordostbahnhof, kurz NOB genannt, bekommt 1 200 Euro für Anschaffung von fünf Samsung Galaxy Tablets für die Deutschlernkurse. Die bisherige Ausstattung reicht aufgrund der hohen Nachfragen nicht mehr aus. Clara-Maria Hof, Leiterin des Schülertreffs, dankt für die Zuwendung.



„Durch die wbg 2000 Stiftung wurden damit zahlreiche Projekte zum Wohle der Stadtgesellschaft Nürnbergs gefördert. Einige wurden bereits realisiert, andere stehen noch davor, alle haben jedoch eine Förderung verdient. So freuen wir uns, dass wir als wbg 2000 Stiftung an vielen Stellen helfen konnten“, stellen Elisabeth Ries und Ralf Schekira anlässlich der Zuwendungsübergaben gemeinsam fest.

