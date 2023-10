26 500 Euro für neun verschiedene Einrichtungen

Die Organe der wbg 2000 Stiftung haben für insgesamt neun sehr unterschiedliche Einrichtungen und Organisationen 26 500 € bewilligt. Die Spendenschecks übergibt Frank Thyroff, Vorstandsvorsitzender der wbg 2000 Stiftung.10 000 Euro gehen an diefür die Errichtung eines Multifunktionsspielplatzes mit Hartplatz auf dem Naturspielplatz Neulichtenhof. Den Scheck nimmt Stefan Dürr, stellvertretender Geschäftsführer der Kinderhaus Nürnberg gGmbH, entgegen.Diewird mitfür ihr Nachhaltigkeitsprojekt im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des ältesten pädagogisch betreuten Spielplatzes in Nürnberg-Langwasser gefördert. Hierbei sollen Themen wie Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien aufbereitet und für Kinder greifbar gemacht werden. Es freut sich über den Scheck Thomas Wagner, stellvertretender Vorsitzender des Elterninitiative Bauspielplatz Langwasser U e.V.Die Künstlergruppeerhältfür ihr Ausstellungsprojekt „Kharkiv School of Photography“. In der Gruppenausstellung soll eine fotografische Stilrichtung aus der Ukraine gezeigt werden, die von Ironie und dem kritischen Blick auf die Realität geprägt ist. Über die Zuwendung freut sich Thomas May, Vorsitzender der Künstlergruppe Der KREIS e.V.Derwird mitbei der Durchführung des regionalen Kulturprojekts „Schöpfung-Koyaanisqatsi“, bezogen auf die Film-Leihgebühr, unterstützt. Das interdisziplinäre Projekt zeigt die menschliche Verantwortung im vom Klimawandel geprägten Jetzt auf. Den Spendenscheck entgegen nehmen Philipp Sommerlath, Landeskirchlicher Beauftragter Evang.-Luth. Kirche in Bayern, und Clara-Marie Jantos, Koordinatorin des regionalen Kulturprogramms.Mitwird dasbei der Maßnahme „W.I.R. – KiTa“ – gefördert. Dabei steht die Resilienzförderung von Kindern, Eltern und Erziehenden im Vordergrund, die im Zuge aktueller Krisen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sibylle Weiler, Projektverantwortliche, und Nina Siebert, Projektkoordination, nehmen den Scheck entgegen.Die „4-teilige Veranstaltungsreihe Ideensprints“ derwird mitgefördert. Mit diesem Projekt sorgen die Relevanzreporter mithilfe von communitybasiertem Journalismus für mehr Ehrlichkeit, Transparenz, Nahbarkeit und direkte Einbeziehung von Menschen, um das Vertrauen in den lokalen Journalismus zu stärken.Dererhält eine Zuwendung in Höhe vonfür das Projekt „Aufbruch“. Mit dem Tanztheaterstück weisen die Tänzer im Alter von 13 bis 21 Jahren auf Themen hin, die Jugendliche bewegen, und gestalten ein abendfüllendes Stück. Lina Wagner, Leiterin des Jugendtanzensemble Tanzerei-Verein e. V. nimmt den Spendenscheck entgegen.gehen an denfür die Ausstattung des GOSTINI DEGRINKinderhorts und den DEGRIN-Schülertreff als außerschulische Förderung für Kinder und Jugendliche. David Dank, Geschäftsführer des Degrin e. V., und Max Preiß, Erzieher freuen sich über die Zuwendung.Das „Ausstellungs- und Buchprojekt, Trottellumme und Wüstensteinschmätzer“ vomwird mitunterstützt. Das interdisziplinäre Kunstprojekt weist auf die Vielfalt der Vogelarten hin und thematisiert das Artensterben. Manfred Rothenberger, Direktor des Instituts für moderne Kunst Nürnberg, nimmt den Spendenscheck entgegen.„Mit der heutigen Ausschüttung haben wir wieder eine ganze Reihe sinnvoller und guter Projekte zum Wohle der Stadtgesellschaft Nürnbergs gefördert. Einige wurden bereits realisiert, andere stehen noch davor, alle haben jedoch eine Förderung verdient. So freuen wir uns, dass wir als wbg 2000 Stiftung an vielen Stellen helfen konnten“, stellt Frank Thyroff anlässlich der Zuwendungsübergaben fest.Anträge auf Unterstützung können an diegerichtet werden. Informationen und Antragsformulare gibt es im Internet unter www.wbg2000stiftung.de