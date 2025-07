25 Jahre wbg 2000 Stiftung

Anlässlich des 950. Jahrestages der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt Nürnberg im Jahr 1050 wurde im Jahr 2000 die wbg 2000 Stiftung gegründet. Bewusst hatte man sich gegen eine einmalige Spende, sondern für eine langfristige Wirkung durch eine Stiftung entschieden, die der Stadtgesellschaft nachhaltig zugutekommt.Die wbg 2000 Stiftung wurde am 10. Juli 2000 gegründet und am 14. Juli 2000 durch die Regierung von Mittelfranken genehmigt. Das Stiftungskapital betrug damals 500.000 DM, heute 260.000 Euro. Zur Stärkung der Stiftung gleich zu Beginn unterstützte die wbg Nürnberg das Vorhaben zusätzlich mit einer Spende in Höhe von 250.000 DM, nachdem die Gemeinnützigkeit der Stiftung anerkannt worden war. Die Stiftung erhält jährlich Zuwendungen aus den Erträgen der wbg, wodurch eine langfristige Stabilität gesichert ist.Heute, nach 25 Jahren, kann eine erfreuliche Bilanz gezogen werden: Es wurden rund 400 Projekte mit mehr als 2,4 Mio. Euro gefördert. „Durch den breit aufgestellten Stiftungszweck flossen in all den Jahren allein mehr als 771.000 Euro in Projekte für Kinder und Jugendliche und über 500.000 Euro in die kreative Neugestaltung von Schulhöfen zu Spielhöfen“, resümiert Elisabeth Ries, berufsmäßige Stadträtin für Jugend, Familie und Soziales, die das Amt der Vorsitzenden des Beirates der Stiftung innehat.„25 Jahre sind eine wichtige Wegmarke in der sich stetig verändernden Gesellschaft. Ich freue mich sehr, dass unsere Stiftung immer dann, wenn sich neue gesellschaftliche Herausforderungen aufgetan haben, geholfen hat. So haben wir beispielsweise fast 85.000 Euro in die gesellschaftliche Eingliederung geflüchteter Menschen gegeben oder fast 260.000 Euro für Bildungsmaßnahmen bewilligt“, sagt wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira, der auch Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung ist.Das Magazin zum Jubiläum beschreibt beispielhaft die geförderten Projekte. Download unter: www.wbg.nuernberg.de/unternehmen/engagement/stiftung