20 000 Euro gehen an den Bürgerverein Langwasser

Die Organe der wbg 2000 Stiftung haben 20 000 Euro für die Sanierung des Bolzplatzes Langwasser Süd bewilligt. Für diese setzte sich der Bürgerverein Langwasser ein und sammelte dafür Gelder.Die Sanierung des Bolzplatzes Langwasser Süd war bei der Stadt Nürnberg als erforderlich eingestuft und für das Jahre 2025 vorgesehen. Im Stadtteil befand man jedoch den Zustand als sehr schlecht und die Sanierung als dringlich. So engagierte sich der Bürgerverein Langwasser und stellte bei der wbg 2000 Stiftung einen entsprechenden Antrag. Durch die Bewilligung des Antrages konnte die Sanierung auf das Jahr 2021 vorgezogen werden. Somit steht den Kindern und Jugendlichen seit Oktober wieder ein funktionsfähiger Platz zur Verfügung.Die Zuwendung übergab wbg-Geschäftsführer Frank Thyroff als Vorsitzender des Vorstandes der wbg 2000 Stiftung an den stv. Vorsitzendes des Bürgervereins Langwasser, Gerhard Berr. Dieser gab den Betrag weiter an die Stadt Nürnberg, vertreten durch Bürgermeister Christian Vogel. Die Arbeiten wurden vom Service Öffentlicher Raum (SÖR) durchgeführt.Anträge auf Unterstützung können an diegerichtet werden. Informationen und Antragsformulare gibt es im Internet unter www.wbg2000stiftung.de