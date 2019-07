Mit WatchMe24.com Uhren sicher online kaufen

Bestpreisgarantie für gebrauchte und neue Luxusuhren dank innovativem Konzept

Im März dieses Jahres startete der Marktplatz WatchMe24.com. Nur wenige Monate später hat sich die Plattform zu einem ernstzunehmenden Player im hart umkämpften Luxusuhren-Markt entwickelt. Mit der weltweit ersten Picture-Search-Funktion kann WatchMe24.com dabei einen ganz besonders innovativen Service bieten.Auf WatchMe24.com finden Uhrenliebhaber gebrauchte und neue Luxusuhren aus ganz Europa. Schon wenige Monate nach dem Launch der Plattform umfasst das Angebot bereits mehrere tausend Uhren, unter anderem auch Top-Modelle von ROLEX, Patek Philippe oder LOUIS MOINET. Der Unterschied zu anderen Marktplätzen: WatchMe24.com verlangt keine Umsatzprovision von Händlern, sondern Verkäufer bezahlen lediglich eine monatliche Gebühr. Dadurch haben viele Uhren auf WatchMe24.com eine Bestpreisgarantie gegenüber Angeboten auf anderen Plattformen.„Wir fokussieren uns darauf, Händler und Käufer direkt miteinander zu verbinden. Hierbei verstehen wir uns aber eher als Community für Uhrenbegeisterte und weniger als reine Handelsplattform“, erklärt Marc Adam, einer der drei Gründer von WatchMe24.com. „Uns war es wichtig, nicht nur unkommentiert Bilder oder Videos von Uhren zu zeigen. Daher finden Käufer neben jedem Uhrenangebot eine direkte Kontaktmöglichkeit zum Händler.“Alle Händler werden von WatchMe24.com vorab geprüft und können erst dann ihre Uhren auf der Plattform präsentieren. Verkäufer erhalten dabei die Möglichkeit, einen eigenen individuellen Shop auf Basis der hoch performanten Infrastruktur von WatchMe24.com ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten. Zusätzlich stehen den Händlern dann auch umfangreiche Statistiken zu ihren Produkten zur Verfügung. Hat ein Käufer die richtige Uhr für sich gefunden, kann der Kauf auf Wunsch über ein Treuhandkonto vollzogen werden oder der Käufer nimmt Kontakt mit dem Uhrenhändler auf.Eine Besonderheit auf WatchMe24.com ist die Picture-Search-Funktion. Mit der weltweit ersten Uhren-Foto-Suche finden Uhrenliebhaber schnell und unkompliziert ihre gewünschte Uhr. Dafür müssen sie einfach ein Bild von einer Uhr machen, dieses hochladen und in wenigen Sekunden liefert WatchMe24.com passende Angebote zu genau diesem oder ähnlich aussehenden Modellen.WatchMe24.com ist aktuell in deutsch und englisch verfügbar, weitere Sprachen werden sukzessive ausgebaut. Zudem arbeiten die Gründer der Plattform an Maßnahmen, um Käufern und Verkäufern stetig zusätzliche Sicherheit beim Kauf und Verkauf von Uhren zu geben.Mehr Informationen finden Sie unter www.watchme24.com