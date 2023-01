TGA-Experte gewinnt Neukunden mit LinkedIn-Anzeigen

Zur Vermarktung von Weiterbildungs-Veranstaltungen für die Baubranche setzt die tga projektservice, Köln, auf Anzeigen bei LinkedIn. Gemeinsam mit den Linkedin-Experten Leonie & Markus Walter von der Walter Consulting GmbH aus Frankfurt entstand eine Kampagne zur Interessenten-Generierung. Diese richtet sich an Ingenieurbetriebe und Verantwortliche in Gebäudeverwaltung, Baugewerbe und Architekturbüros. Ziel der LinkedIn-Anzeigen ist es, Aufmerksamkeit auf die Qualifikation von bauleitenden Obermonteuren zu richten und Teilnehmer für Weiterbildungsmaßnahmen zu gewinnen.Die LinkedIn-Anzeigenkampagne entstand im Rahmen des Programmsder Walter Consulting GmbH. Hierbei handelt es sich um ein Mentoring-Programm, welches mit einem mehrtägigen Präsenz-Workshop startet. Im Workshop wurde unter Mitwirkung von tga projektservice der vollständige Leadgenerierungsprozess samt Leadmagnet, Anzeigenmotiven und Follow-up-Prozess fertig gestellt. Das anschließende Online-Mentoring begleitet sowohl die Anzeigenkampagne als auch nachgelagerte Vertriebsmaßnahmen um Seminar-Teilnehmer zu gewinnen. Während der Zusammenarbeit wird der Know-how-Transfer von den LinkedIn-Experten zum Kunden sichergestellt. Die LinkedIn-Kampagne erzielte direkt nach ihrem Start „über Nacht“ die ersten Leads. Sie liefert seitdem kontinuierlich Interessenten für das Weiterbildungsangebot.Jörg Materna: „Ich war sofort überzeugt von dem effizienten, strategischen Vorgehen. Der Ansatz ‚Fastlane‘ ist wirklich Programm: Sehr schnell wurde gemeinsam mit den LinkedIn-Consultants Leonie und Markus Walter die Zielgruppe und deren Ansprache herausgearbeitet. Die Anzeigen konnten noch während des Workshops an den Start gehen. Durch die überarbeitete Positionierung bei LinkedIn kamen zusätzlich auch sofort interessante Anfragen für unser Kerngeschäft über mein persönliches Profil.“Die tga projektservice ist spezialisiert auf die Fachplanung, Qualitätssicherung und digitale Dokumentation im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung („TGA“). Im Rahmen der TGA-Projektleitung sind u.a. die verschiedenen Gewerke innerhalb der Haustechnik termingerecht und professionell zu koordinieren, wie etwa der Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Gebäudeautomation, Klimatechnik und Sanitärtechnik.Zum gesamt-Portfolio gehören darüber hinaus TGA-Coaching, TGA-Troubleshooting in Projekten sowie TGA-Schulungen wie die „Weiterbildung zum bauleitenden Obermonteur“. Interessenten können sich hier melden.Jörg Materna als Kopf der tga projektservice ist zudem Honorardozent der Handwerkskammer Südwestfalen und blickt auf über 30 Jahre Erfahrung in der TGA-Branche zurück.