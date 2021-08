WaldResort-Koch erhält Thüringer Kloß-Siegel

WaldResort-Koch, Marco Wollenhaupt, erhält am 17.08.2021 im WaldResort das Thüringer Kloßsiegel. Ernst Haberland von der „Thüringen Welt“ in Suhl ist in den Nationalpark Hainich gereist, um das Siegel persönlich zu übergeben. „Wir sind sehr froh und stolz unseren Gästen diese Spezialität im WaldResort anbieten zu können“ sagt Wollenhaupt, der stolze Träger des Kloß-Siegels.



Gespannt erwartet das WaldResort-Team mit unserem Koch Marco Wollenhaupt am Dienstag, dem 17.08.21, die Ankunft von Herrn Ernst Haberland zur Überreichung des „Thüringer Kloß-Siegels“. Ernst Haberland ist Inhaber der Agentur für Marketing und Werbung „Thüringen Welt“ in Suhl und lässt es sich nicht nehmen das Siegel persönlich zu überreichen.



Im liebevoll hergerichteten Wintergarten des WaldResort erfolgt die Übergabe an WaldResort Koch Marco Wollenhaupt. Haberland erklärt die Besonderheiten zum Thüringer Kloß und überreicht schließlich die Urkunde. Auch WaldResort-Gründer und Geschäftsführer Jürgen Dawo, Geschäftsführerin Antonia Dawo und natürlich unsere Resort-Managerin Cornelia Faske feiern mit. Teilnehmer aus einem gerade stattfindenden Seminar gesellen sich dazu und stießen mit an auf dieses Ereignis.



Das gesamte WaldResort-Team ist sehr froh und stolz über diesen Qualitätsausweis, ein Versprechen des Koches, die Thüringer Klöße in einer bestimmten Qualität herzustellen und dem Gast anzubieten. „Unseren Gästen schmecken die Thüringer Klöße stets sehr gut, da bleibt meist nicht viel übrig“, so WaldResort-Gründer Jürgen Dawo.



Und was macht nun den Thüringer Kloß so besonders?



Echte Thüringer Klöße sind rohe Kartoffelklöße, bei denen mind. 51 % der Kartoffeln aus Thüringer Anbau stammen, zusätzlich muss ein ganz bestimmtes Verhältnis aus gekochten und geriebenen Kartoffeln eingehalten werden, die stets frische Zubereitung garantiert Qualität und Geschmack.



In Zukunft möchte das WaldResort in exklusiven Kloß-Kursen diese schöne Thüringer Tradition vermitteln. Auch entsprechende Kloß-Events für interessierte Gäste sind bereits in der Planung. „Ich möchte, dass unsere Gäste den Geschmack von echten Thüringer Klößen kennen lernen“, so Koch Marco Wollenhaupt.

(lifePR) (